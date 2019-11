Nicola Cavallaro – Like I Could: audio, testo e traduzione dell’inedito a X Factor 2019

Giovedì 21 novembre 2019, Nicola Cavallaro ha cantato sul palco X Factor 2019 il brano inedito Like I Could, esattamente nel quinto Live della tredicesima edizione del talent show. Il testo, la traduzione e l’audio della nuova canzone, scritta e composta da Tom Walker, Jon Green e Jordan Riley.

Anche il 28enne Nicola viene da Catania e per lui la musica ha sempre rappresentato una grande passione, visto che attualmente nella vita studia medicina. Con la sua particolare e bella voce, nel brano in oggetto canta la voglia di una ragazza di cui sembra essersi innamorato e che non riesce a togliersi dalla testa, anche se non è molto fiducioso sul buon esito del corteggiamento.

Oltre al siciliano, si sono esibiti anche la sua conterranea Giordana Petralia in Chasing Paper, Booda in Elefante, i Sierra con la loro Enfasi, Davide Rossi con il brano Glum, Eugenio Campagna con il suo Cornflakes e Sofia Tornambene in “A domani per sempre”.

Nicola Cavallaro – Like I Could testo e traduzione

Saw you again

In top of the night bus

down at the front

with your headphones on

couple days since I seen her

but I won’t make a scene, yeah

‘cause I’m gonna play it cool but you’ll see right through

‘cause I’ve seen all your mates and I can’t compete

‘cause I’m nothing like them, they’re nothing like me

‘cause you’re all Chanel and Coco

when I’m all Grandad’s old coat

what the hell I got to lose

Still all I do is think about you

I can’t help it I wish that you knew

don’t get your heart tied up

don’t go falling in love with somebody new

‘cause they won’t treat you like I could

treat you like I could

‘cause they won’t treat you like I could.

It’s all in my head

stuck in a daydream

I walk you home

sharing a smoke

I can see it in the way you don’t look at me

somehow..I can draw you out from my memory

Still all I do is think about you

I can’t help it I wish that you knew

don’t get your heart tied up

don’t go falling in love with somebody new

‘cause they won’t treat you like I could

all I do is think about you

I can’t help it I wish that you knew

don’t get your heart tied up

don’t go falling in love with somebody new

‘cause they won’t treat you like I could

treat you like I could

‘cause they won’t treat you like I could





Tell me your secret

Promise I’ll keep it

Just say the word and I’ll jump

‘cause you’ll never hear this

I’m scared to confess in case it all goes wrong

Still all I do is think about you

I can’t help it I wish that you knew

don’t get your heart tied up

don’t go falling in love with somebody new

‘cause they won’t treat you like I could

they won’t treat you like I could

‘cause they won’t treat you like I could

‘cause they won’t treat you like I could





Ti ho vista di nuovo

in cima all’autobus notturno

lì davanti

con le tue cuffiette

un paio di giorni da quando l’ho vista

ma non farò una scenata, sì

perché farò l’indifferente ma lo capirai subito

perché ho visto tutti i tuoi amici e non posso competere

perché non sono affatto come loro, e loro non sono affatto come me

perché sei tutta Chanel e Coco

Quando sono tutto il vecchio cappotto del nonno

che diavolo ho da perdere

Ancora tutto ciò che faccio è pensare a te

non posso farci nulla, vorrei che tu lo sapessi

non impegnare il cuore

non innamorarti di qualcun altro

perché non ti tratteranno come potrei trattarti io

non ti tratteranno come potrei trattarti io

perché non ti tratteranno come potrei trattarti io





È tutto nella mia testa

bloccato in un sogno ad occhi aperti

posso accompagnarti a casa

condividere una sigaretta

Riesco a capirlo dal modo in cui non mi guardi

in qualche modo … posso tirarti fuori dalla mia memoria

Ancora tutto ciò che faccio è pensare a te

non posso farci nulla, vorrei che tu lo sapessi

non impegnare il cuore

non innamorarti di qualcun altro

perché non ti tratteranno come potrei trattarti io

tutto ciò che faccio è pensare a te

non posso farci nulla, vorrei che tu lo sapessi

non impegnare il cuore

non innamorarti di qualcun altro

perché non ti tratteranno come potrei trattarti io

non ti tratteranno come potrei trattarti io

perché non ti tratteranno come potrei trattarti io

Dimmi il tuo segreto

Prometto che lo manterrò

Di’ solo la parola e mi lancerò

Perché non sentirai mai questo

ho paura di ammetterlo se tutto andasse storto

Ancora tutto ciò che faccio è pensare a te

non posso farci nulla, vorrei che tu lo sapessi

non impegnare il cuore

non innamorarti di qualcun altro

perché non ti tratteranno come potrei trattarti io

non ti tratteranno come potrei trattarti io

perché non ti tratteranno come potrei trattarti io

perché non ti tratteranno come potrei trattarti io

