Booda – Elefante: audio e testo della nuova canzone a X Factor 2019

Nel quinto live dedicato agli inediti nella tredicesima edizione di X Factor, svoltosi giovedì 21 novembre 2019, i Booda hanno presentato Elefante, la loro prima nuova canzone nel talent show. Il testo e l’audio del brano ambientato nella cosiddetta giungla urbana, nel quale si parla della lotta tra il bene e il male.

I Booda sono Alessio Sbarzella, Federica Buda e Martina Bertini, un gruppo di tre ragazzi appassionati di musica e specializzati nel riarrangiare lavori già esistenti. Il loro inedito è stato scritto e composto insieme a Samuel, Alessandro Bavo e Davide Napoleone.

Oltre a loro, si sono esibiti Giordana Petralia in Chasing Paper, Davide Rossi con il brano Glum, Sofia Tornambene in “A domani per sempre”, i Sierra con la loro Enfasi, Eugenio Campagna con il suo Cornflakes e Nicola Cavallaro in Like I Could.

Booda – Elefante testo

Download su: Amazon – iTunes

Fatti un giro allo Zoo, dove tutto è concesso

I leoni per uccidere non chiedono permesso

Scava meglio e guarda sotto la corteccia

E di nuovo brucia il sole dopo la tempesta

Entra luce tra le foglie cerco la mia cura

Nella testa c’è il silenzio ma non fa paura

Una selva di rumori e senti solo Booda

C’è qualcosa che rimane nel DNA.





Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O.

è la pelle della pantera

è B.O.O.D.A.

Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O.

è la pelle della pantera

è B.O.O.D.A.

Siamo le formiche rosse pronte per la guerra

Guardaci dall’alto, spostiamo noi la terra

Pensi di condurre il gioco li dalla tua sedia?

È inevitabile che tanto esploderà la teca

C’è una diga che trattiene il mare

Cosa corri a fare se non sai dove andare?

È una tigre che non smette di graffia-re

La pazzia diventa il modo per non farsi male.

Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O

è la pelle della pantera

è B.O.O.D.A

Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O

è la pelle della pantera

è B.O.O.D.A.

Entra l’elefante

sotto il peso delle zampe il pavimento crolla

mostra le sue zanne

la paura si diffonde tra le bestie in cella

entra l’elefante

sotto il peso delle zampe il pavimento crolla

mostra le sue zanne

la paura si diffonde tra le bestie in cella.





Voodoo

è magia nera

V.O.O.D.O.

è la pelle della pantera

è B.O.O.D.A

è magia nera

Voodoo

è la legge della natura

B.O.O.D.A

è la legge della natura.





Ascolta su: