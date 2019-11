Davide Rossi – Glum: testo, traduzione e audio dell’inedito a X Factor 13

Giovedì 21 novembre 2019, Davide Rossi ha cantato sul palco X Factor 2019 il brano inedito Glum, nel quinto Live della tredicesima edizione del talent show. Il testo, la traduzione e l’audio di questo pezzo (testo e musica di Roberto Vernetti e Michele Clivati).

Davide ha 21 anni, è di Rieti e per lui la musica è una sorta di terapia antidepressiva, un modo per tirarsi su di morale e per risolvere i problemi. Aveva il grande sogno di partecipare alla trasmissione ed ora spetta a lui andare il più avanti possibile. Nella nuova canzone caratterizzata da sonorità festose c’è ben poco da far festa, in quanto qui Davide canta di essere depresso perché la persona che ama non si è più fatta viva e sente fortemente la sua mancanza…

In questa serata si è anche avuto modo di ascoltare i Sierra che hanno cantato Enfasi, Eugenio Campagna che ha interpretato Cornflakes, Giordana Petralia che ha cantato Chasing Paper, i Booda che hanno presentato Elefante, Sofia Tornambene che ha cantato “A domani per sempre” e Nicola Cavallaro che ha presentato Like I Could.

Davide Rossi Glum testo e traduzione

Now everything seems to disappear

covered in silence mixed to fear

here comes the night, the clicking of time

behind my lies nothing is real

I don’t know what I did wrong

what I know is that you’re

gone without saying a word

and maybe I should let you go

I feel glum, glum, glum

since you left me here, my love

please come ’round, ’round, ’round

I can’t stand my life without you

dumb, dumb, dumb

since you’re gone I feel so down

please come ’round, ’round, ’round

what I know is that I love you so

yes, I really do

Now I lock the door, I stare at the wall

black is the sky out of the window

silence come clean, whispering me

the beat of my heart while I lose sleep

I don’t know what’s changed in me

what’s for sure is that you’re

gone without saying a word

and maybe I should get on my life

I feel glum, glum, glum

since you left me here, my love

please come ’round, ’round, ’round

I can’t stand my life without you

dumb, dumb, dumb

since you’re gone I feel so down

please come ’round, ’round, ’round

what I know is that I love you so

yes, I really do





I’m not really something special

without someone lovin’ me

I’m not really good at nothing

without you

I feel glum, glum, glum

since you left me here, my love

please come ’round, ’round, ’round

I can’t stand my life without you

dumb, dumb, dumb

since you’re gone I feel so down

please come ’round, ’round, ’round

what I know is that I love you so

yes, I really do





Ora tutto sembra scomparire

coperto di silenzio misto a paura

Arriva la notte, il ticchettio del tempo

dietro le mie bugie nulla è reale

Non so cosa ho fatto di sbagliato

so solo che sei

sparita senza dire una parola

e forse dovrei lasciarti andare

Mi sento depresso, depresso, depresso

da quando mi hai lasciato qui, amore mio

per favore, cambia idea, idea, idea

non riesco a sopportare la mia vita senza di te

stupido, stupido, stupido

da quando te ne sei andata mi sento così giù

per favore, cambia idea, idea, idea

quello che so è che ti amo così tanto

si, davvero





Ora chiudo a chiave la porta, fisso il muro

il nero è il cielo fuori dalla finestra

il silenzio vuota il sacco sussurrandomi

il battito del mio cuore mentre perdo il sonno

Non so cosa sia cambiato in me

quello che è certo è che sei

sparita senza dire una parola

e forse dovrei andare avanti con la mia vita

Mi sento depresso, depresso, depresso

da quando mi hai lasciato qui, amore mio

per favore, cambia idea, idea, idea

non riesco a sopportare la mia vita senza di te

stupido, stupido, stupido

da quando te ne sei andata mi sento così giù

per favore, cambia idea, idea, idea

quello che so è che ti amo così tanto

si, davvero

Non sono davvero nulla di speciale

senza che qualcuno mi ami

Sono davvero un buono a nulla

senza di te

Mi sento depresso, depresso, depresso

da quando mi hai lasciato qui, amore mio

per favore, cambia idea, idea, idea

non riesco a sopportare la mia vita senza di te

stupido, stupido, stupido

da quando te ne sei andata mi sento così giù

per favore, cambia idea, idea, idea

quello che so è che ti amo così tanto

si, davvero

