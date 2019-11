Sofia Tornambene – A domani per sempre: audio e testo dell’inedito a X Factor 2019

Già presentato in occasione delle audizioni di X Factor 2019 (video), A domani per Sempre di Sofia Tornambene, in arte Kimono, è stata nuovamente interpretata nel quinto Live della tredicesima edizione del talent show, quella dedicata agli inediti, andata in scena giovedì 21 novembre 2019, giorno dal quale questa bella e dolce canzone è anche disponibile nelle principali piattaforme streaming e digitali.

Questa talentuosa e giovanissima ragazza (ha appena 16 anni) originaria di Civitanova Marche, che partecipa alla trasmissione nella squadra “Under Donna” di Sfera Ebbasta, ha la passione per il karate e per la musica e seguendo la passione del padre, un musicista jazz, ha iniziato a studiare canto sin da piccola.

In questo bel brano, forse il più bello tra gli inediti proposti, scritto con la collaborazione di Valeria Romitelli e prodotto da Max D’Ambra e Shablo, la cantante racconta come vorrebbe che fosse l’amore, sebbene sostiene di non essersi mai innamorata.

Oltre a lei, nella serata di inediti si sono esibiti anche Eugenio Campagna sulle note della sua Cornflakes, Giordana Petralia in Chasing Paper, i Sierra con la loro Enfasi, Davide Rossi con il brano Glum, i Booda sulle note di Elefante e Nicola Cavallaro in Like I Could.

Sofia Tornambene – A domani per sempre testo

Quanto traffico in testa

sembra già lunedì

quante nuvole in faccia

il cielo è in HD

sono sempre in attesa

di quello che io non so

so che il mio giorno migliore è quello che vivrò.





E la radio che passa una hit anni ’80

ha vent’anni più di me

il vento spettina soltanto i pensieri

ma te ne freghi e balli in punta di piedi

finché non vedi

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani, poi domani

poi domani io ti porto via con me

su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre che per sempre non è niente

dimmi “a domani per sempre”.

Quanto gas nella testa

è perfetto così

dentro ho una tempesta

suonano i Police

E la radio che passa una hit anni ’80

ha vent’anni più di me

il vento aspetta solamente che cadi

ma te ne freghi e balli in punta di piedi

finché non vedi





Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani, poi domani

poi domani io ti porto via con me

su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre che per sempre non è niente

dimmi “a domani per sempre”

dimmi “a domani per sempre”.

Un aeroplano… nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani, poi domani

poi domani io ti porto via con me

su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre che per sempre non è niente

dimmi “a domani…”

dimmi “a domani per sempre”.





