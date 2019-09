Gionnyscandal – Black Mood è il nuovo album: titoli e audio delle canzoni

Black Mood è l’ottavo album del rapper GionnyScandal, uscito il 6 settembre 2019 via Virgin Records. I titoli delle canzoni nel disco, che arriva a un anno e quattro mesi dall’ultimo lavoro Emo.

Anticipato dai singoli “Ti Amo Ti Odio” e “Volevo Te”, l’album racchiude complessivamente 16 tracce caratterizzate melodie Emo che s’intrecciano con il genere trap e testi senza filtri, che trattano argomenti difficili come l’ansia e la depressione (con la quale l’artista ha ammesso di convivere da un po’ di anni), e altre tematiche come gli importanti rapporti umani e interpersonali, che anche a causa dei social media, sono al giorno d’oggi sempre più latenti: per il cantante sarebbe fondamentale non perderli di vista (e come dargli torto).

Frutto di oltre un anno e mezzo di lavoro insieme al fidato produttore Sam Lover, Gionata Ruggieri ha definito Black Mood il disco più personale, completo e forte mai realizzato, che sarà decisamente differente rispetto agli album passati, in quanto qui parlerà meno d’amore, mostrando le proprie paure e fragilità.





Gli ospiti dell’album sono appena tre, vale a dire Global Dan (uno dei maggiori esponenti Emo Trap in America), Cal Amiens e il giovanissimo Cyrus Yung.

Black Mood tracklist (Gionnyscandal album 2019)

Black Mood 6 Chiamate Perse Sad Boy Xoxo Senza Di Me Oh Wow! Ti Porterò A Vedere Il Mare Mamma Balenciaga Goodbye ft. Global Dan Ti amo ti odio [Video Ufficiale] Volevo Te [Video Ufficiale] Faded ft. Cal Amies Non Piangere Triste E Famoso ft. Cyrus Yung Sxlx