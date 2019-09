Gionnyscandal – Black Mood: audio e testo della nuova canzone

Black Mood è la traccia d’apertura dell’album omonimo di Gionnyscandal, rilasciato il 6 settembre 2019 via .Universal Music Italia. Leggi il testo e ascolta questa nuova canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Samuel Aureliano Trotta, in arte Sam Lover.

Come abbiamo già riportato nell’articolo relativo al disco, in questo progetto Gionata Ruggieri parla meno d’amore e affronta anche il tema della depressione e dei conflitti interiori, come nella track in oggetto, nella quale lascia chiaramente intendere di essere tutt’altro che felice.

Gionnyscandal – Black Mood testo

Download su: Amazon – iTunes

Yeah, ohh





Dammi un pacchetto di Marlboro

scusi, che ore sono?

Gionny sorridi nella foto, giuro che ti adoro!

Dammi un motivo buono per farlo, che non lo trovo

In tanti ci sono adesso perché son famoso

Sai che Gandhi diceva “la felicità non dipende dagli altri”

Vorrei prenderlo a schiaffi.

Sono sempre triste, sono sempre giù

No, ti giuro che non c’entri tu

Non vedo il mondo come lo fai tu

Lasciami solo nel mio black mood, yeah

Tre di notte solo in un fastfood

E chi vorrei non mi risponde più

E ha soltanto due spuntine blu

Lasciami solo nel mio black mood, yeah.

Nessuno sa che ho in testa

Esiste un altro Gionny che mi odia e mi detesta

E mi fa pensare a cose brutte tipo questa (questa)

E fa di tutto per vedermi lì per terra

E cosa ne sai? Eh

Quant’è difficile convivere con demoni, fra tu cosa ne sai?

Chiedere aiuto senza che nessuno sappia tu davvero cosa c’hai

Vorrei tornare sconosciuto solo per vedere se tu mi vorrai

Dimmi che mi salverai, Yeah.





Sono sempre triste, sono sempre giù

No, ti giuro che non c’entri tu

Non vedo il mondo come lo fai tu

Lasciami solo nel mio black mood, yeah

3 di notte e sono in un fastfood

E chi vorrei non mi risponde più

E ha soltanto due spuntine blu

Lasciami solo nel mio black mood, yeah.





Ascolta su: