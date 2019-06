GionnyScandal – Volevo Te nuovo singolo dal nuovo album Black Mood: audio e testo

In data 19 giugno 2019, il rapper GionnyScandal ha rilasciato il nuovo singolo Volevo Te, nuovo singolo che anticipa il nuovo album di inediti Black Mood, che uscirà il 6 settembre, a un anno e 4 mesi di distanza dall’ultima fatica discografica EMO. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone.

Dopo “Solo te e me”, “Ti amo ti odio” e “Dove Sei“, è il momento di questo pezzo scritto dal rapper e prodotto da Sam Lover, un brano in pieno stile Gionata Ruggieri, il pioniere dell’Emo-trap in Italia.

A detta del cantante, Volevo Te è stata una delle prime canzoni scritte per il nuovo progetto, un brano nel quale si sentono influenze pop punk ispirate ai blink 182, oltre a sonorità trap. Dal punto di vista della tematica, qui Gionata racconta la sensazione che si prova quando un interesse amoroso non viene corrisposto, il desiderare una persona ma essere rifiutati.

GionnyScandal Volevo te testo

Forse siamo felici

forse siamo anche pronti

ma sembriamo nemici

come sugli autoscontri

scusa ma cosa dici

non ascolto gli amici

perché prima mi stringi

se poi dopo mi sposti e





cosa pensi che ci faccia sveglio alle 3

a vedere su whatsapp se ti connetti te

forse sono solo stupido forse che

non volevo l’oro io volevo solo te

Anche se non mi ascolti

e non mi rispondi e

io non ho mai smesso di volerti due secondi

anche se non resti e siamo diversi

io non ho mai smesso di volerti veramente

anche se non mi ascolti e non mi rispondi

io non ho mai smesso di volerti due secondi

anche se non resti e siamo diversi

io non ho mai smesso di volerti veramente

ma tu fai finta di niente

ma tanto te lo dirò sempre

anche se non mi ascolti e non mi rispondi yeyeah.

E se ti chiedo che hai

tu mi rispondi lo sai

e lì ti chiamo di nuovo

allora perché lo fai

e quando ti vedo online

penso con chi parlerai

hai appena messo una foto

vengo a metterti i like

cosa pensi che ci faccia sveglio alle 6

che ormai questa sigaretta qua mi fuma lei

dovrei chiudere i miei occhi e dormire hey

ma se chiudo gli occhi adesso vedo ancora lei.

Anche se non mi ascolti e non mi rispondi e

io non ho mai smesso di volerti due secondi

anche se non resti e siamo diversi

io non ho mai smesso di volerti veramente

anche se non mi ascolti e non mi rispondi

io non ho mai smesso di volerti 2 secondi

anche se non resti e siamo diversi

io non ho mai smesso di volerti veramente

ma tu fai di niente

ma tanto te lo dirò sempre

anche se non mi ascolti e non mi rispondi yeyeah.





E stanotte sarò forte

ho già pianto per te troppe volte

dico sempre “non fa niente, sarà perché”

(io volevo solo te).





