Junior Cally – Ricercato è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Ricercato è il secondo album del rapper Junior Cally, in uscita il 6 settembre 2019 via Epic Records / Sony Music Italia, a circa dieci mesi di distanza dal disco d’esordio Ci entro Dentro (Sugar).

I titoli delle canzoni nel progetto, in vendita in download digitale e nel classico CD, disponibile anche nell’edizione autografata più un ciondolo, in vendita esclusivamente su IBS.

Anticipato dal singolo “Tutti con me”, pubblicato venerdì 30 agosto 2019, il disco è composto da altre undici tracce inedite che tra poche ore avremo modo di ascoltare.





Per quel che concerne i featuring, gli ospiti dell’album sono Jake La Furia & Samurai Jay sulle note di “Habla”, Federica Napoli & Clementino in “5k” e poi Livio Cori, Highsnob, Eddy Veerus, Giaime e Il Tre.

Ricercato tracklist (Junior Cally album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD e Download – Download su iTunes – Copia Autografata + ciondolo (Esclusiva IBS) – Audio delle canzoni

Tutti con me [Video Ufficiale] Sigarette Disco Kamikaze feat. Highsnob Mezzanotte feat. Livio Cori Cristiano feat. Il Tre Lo zio Habla feat. Samurai Jay & Jake La Furia In piazza feat. Giaime 5k feat. Clementino & Federica Napoli Purgatorio feat. Eddy Veerus Ferite Nessuno con me