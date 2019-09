Dente – Anche Se Non Voglio: ascolta il nuovo singolo

Anche Se Non Voglio è un singolo del cantautore emiliano Giuseppe Peveri, in arte Dente, rilasciato il 30 agosto 2019 via INRI / Artist First: leggi il testo e ascolta e guarda il lyric video diretto da Irwin Kovach.

Il nuovo intimo brano, è stato scritto di suo pugno, arrangiato con la collaborazione di Simone Chiarolini & Federico Laini e prodotto da quest’ultimo con Matteo Cantaluppi.

La canzone anticipa il settimo album in studio, successore di “Canzoni per metà” (ottobre 2016), che dovrebbe intitolarsi proprio Dente.

Dente – Anche Se Non Voglio testo

Download su: Amazon – iTunes

E lascio che la gente pensi che io sia felice

Che sia stupido sia debole, che sia assente

Perché di tutto questo… non sono niente

E vestiti bene, che la gente vede

Che la gente parla, che è la gente che decide

Se siamo buoni o cattivi… se siamo vivi.

Ma io… sono vivo solo se mi tocchi

Solo quando ti guardo negli occhi.

Sono io quando mi sbaglio

Quando rido, quando piango

Quando mi sveglio, quando mi spoglio

Sono io anche se non voglio.

Io sono tutti voi, sono nessuno

Valgo niente, sono l’unico, il peggiore

Un innocente, l’assassino, il vincitore

L’acqua del mulino… io sono l’erba del vicino.





Sono stato una canzone, una parola

Quello debole di cuore, sono stato senza nome

Una stella nel cielo che muore… al rallentatore.

Io… sono nato in un campo di grano

E sono morto dandovi la mano

Sono io quando mi sbaglio

Quando rido, quando piango

Quando mi sveglio, quando mi spoglio

Sono io anche se non voglio.

E quanto è vero Iddio

Ho ballato sulle onde dell’oceano

So volare senza ali e respirare…

Sotto al livello del mare.

Ma uno scherzo è bello quando viene bene

Mi bastasse essere vivo col mio nome buffo addosso

Una manciata di monete… e una donna sottobraccio.





Io… sono vivo solo se mi tocchi

Solo quando ti guardo negli occhi.

Sono io quando mi sbaglio

Quando rido, quando piango

Quando mi sveglio, quando mi spoglio

Sono io anche se non voglio

E quando vengo, quando mi accendo

Quando mangio, quando mento

E quando canto, quando mi arrendo

Quando mi pento, quando mi spengo.





