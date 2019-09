Gionnyscandal – Ti porterò a vedere il mare: audio e testo del brano

Leggi il testo e ascolta Ti porterò a vedere il Mare, la settima traccia dell’album Black Mood di Gionnyscandal, uscito il 6 settembre 2019.

Anche questa canzone è stata scritta dall’interprete e prodotta da Sam Lover ed è una delle pochissime track racchiuse nel nuovo disco, dov’è possibile ascoltare il Gionata Ruggieri che conosciamo, quello che con dolci e semplici parole corteggia una ragazza, invitandola ad andare al mare ed a passare la notte insieme in spiaggia.

Gionnyscandal – Ti porterò a vedere il mare testo

Yeah Yeah

Mi ricordo quando ti ho scritto su Insta

Parlavo da solo e restavi zitta

Visualizzavi e basta e mi hai mandato in fissa

La scusa di dirti “ma ti ho già vista”

Pensavo non bastasse

E invece dopo qualche

Minuto, tu mi hai detto “fai così con tutte le altre?”

Io ti scrivevo un cuore, tu rispondevi “grazie”

ma giuro non lo faccio, con tutte le ragazze

Lei è Los Angeles, Maldive, Grecia, Barcellona

Scegli dove andiamo, passo tra mezzora

Siamo passati dal guardarci entrando in una storia

A iniziare da zero una storia.

Se tu parti poi mi manchi, quindi non andare via

Non ti porto mai con gli altri perché tu sei solo mia

Dammi un bacio e non parlare, chiudi gli occhi e non guardare

Conta fino a 3 “uno, due, tre”.

Ti porterò a vedere il mare-e-e-e

Non saprò chi guardare-e-e-e

E sappi che odio tutto tranne te (tranne te)

E ti porterò a ballare-e-e-e

Come sotto al temporale-e-e-e

Solo per dirti che sei meglio te (sei meglio te)

Ti porterò a vedere il mare.





Ti porterò a vedere il mare alle quattro e mezza

Sulla sabbia fredda, porto la coperta

Che stanotte io dormo sopra una stella

La più bella, la più diversa yeee

Vuoi le risposte baby? Non serve che le chiedi

Ti guardo e “vedi, sei perfetta” penso “ma dov’eri?”

Lo so che non ci credi, ma giuro su Dio, baby

Che per te io mi farei tutta l’Italia a piedi

Los Angeles, Maldive, Grecia, Barcellona

Scegli dove andiamo, passo tra mezzora

Siamo passati dal guardarci entrando in una storia

A iniziare da zero una storia.

Se tu parti poi mi manchi, quindi non andare via

Non ti porto mai con gli altri perché tu sei solo mia

Dammi un bacio e non parlare, chiudi gli occhi e non guardare

Conta fino a 3 “uno, due, tre”.

Ti porterò a vedere il mare-e-e-e

Non saprò chi guardare-e-e-e

E sappi che odio tutto tranne te (tranne te)

Io ti porterò a ballare-e-e-e

Come sotto al temporale-e-e-e

Solo per dirti che sei meglio te (sei meglio te).





Ti porterò a vedere il mare-e-e-e

Non saprò chi guardare-e-e-e

E sappi che odio tutto tranne te

Io ti porterò a ballare-e-e-e

Come sotto al temporale-e-e-e

Solo per dirti che sei meglio te.

Ti porterò a vedere il mare-e-e-e

Non saprò chi guardare-e-e-e

E sappi che odio tutto tranne te (tranne te)

Io ti porterò a ballare-e-e-e

Come sotto al temporale-e-e-e

Solo per dirti che sei meglio te (sei meglio te)

Ti porterò a vedere il mare.





