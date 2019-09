GionnyScandal – XOXO: video ufficiale e testo

XOXO è una canzone di GionnyScandal, quarta traccia nell’album Black Mood, rilasciato il 6 settembre 2019. Dal successivo 9 settembre, è anche disponibile l’inquietante video ufficiale diretto da Mauro Russo.

Leggi il testo e ascolta questo inusuale brano del rapper, che in questo pezzo, il cui titolo credo faccia riferimento allo Xanax (Alprazolam), sembra più Young Signorino che il buon Gionny che tutti conosciamo e che in questo progetto, possiamo fortunatamente continuare ad apprezzare in brani come la title track e Ti Porterò A Vedere Il Mare. Era evidente che il giovane artista avesse preso una determinata strada: già qualche mese fa, lo si era infatti già intuito dalla copertina e dal trailer del disco, nel quale Gionata spegneva tre candeline con tre 6.

Che sarebbe stato un album differente dai soliti, questo lo si sapeva già ed effettivamente questo pezzo è veramente sbalorditivo, perché non ha nulla a che fare con il bagaglio artistico del rapper, che con ben altre canzoni ha fatto innamorare i fan.

A giudicare dagli ascolti, questo brano, ancora una volta scritto di suo pugno e prodotto da Sam Lover, sembrava tra i meno virali, apprezzati e catchy, ma nonostante tutto si è scelto di accompagnargli un filmato piuttosto macabro, che è difficile decifrare. Quello che spicca nella clip è una ragazza che in una scena ha le corna del demonio e in un’altra i denti da vampiro, che a un tratto morde il collo di Ruggieri, dal quale fuoriesce un liquido verde. Ma poi, quale sarà questo grande segreto al quale fa riferimento, dicendo “So qualcosa che non sai e non la saprai mai”?.

Gionnyscandal XOXO testo

Vestito tutto nero si

vedo tutto nero si

se passo in cielo ci risentiamo, non è vero.





Penso a qualcosa che no, tu non sai

Se solo sapessi che

Quando mi “chiedono tu come stai?”

Io gli rispondo che “eh-eh”

Voglio vederti che mi dici “eh-eh”

Voglio vederti che mi dici “eh-eh”

Voglio vederti che mi dici “eh-eh”

Voglio vederti che mi dici.

So qualcosa che non sai e non la saprai mai

So qualcosa che non sai e non la saprai mai

So qualcosa che non sai e non la saprai mai

So qualcosa che non sai e non lo sai.

Voglio vederti che mi dici “eh”

Dimmi qualcosa che non so

Ogni volta che io (ahahah)

Scusa non è che ti posso

Fare come nei film poor..





So qualcosa che non sai e non la saprai mai

So qualcosa che non sai e non la saprai mai

So qualcosa che non sai e non la saprai mai

So qualcosa che non sai e non lo sai.

Lunedì xoxo

Martedì xoxo

Eh-eh, eh-eh

Lunedì xoxo

Martedì xoxo

Eh-eh, eh-eh

Mercoledì xoxo

Giovedì xoxo

Voglio vederti che mi dici “eh-eh”

Voglio vederti che mi dici

Voglio vederti che mi dici “eh-eh”

Voglio vederti che mi dici “eh-eh”





