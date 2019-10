Enzo Dong – Dio Perdona Io No: info e titoli canzoni album d’esordio

Dio Perdona Io No è il primo album del rapper napoletano Vincenzo Mazzarella, in arte Enzo Dong, la cui uscita è fissata a venerdì 25 ottobre 2019. I titoli delle canzoni nel disco, distribuito da Believe Music.

Anticipato da Limousine, l’atteso disco contiene altri 14 pezzi inediti e importanti featuring con colleghi del calibro di Gemitaiz, Dark Polo Gang, DrefGold, Tedua e altri due, i cui nomi devono ancora essere svelati. Quando lo saranno, non esiterò ad aggiornare l’articolo.





Per quel che concerne invece i nomi dei produttori del primo album di Enzo Dong (acronimo di Dove Ognuno Nasce Giudicato), sono al momento confermati Andry The Hitmaker, Chris Nolan, Junior K & Daves The Kid.

Dio Perdona Io No tracklist (Enzo Dong album 2019)

Lo trovi su Amazon: CD Audio e Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Dalle Vele [Prodotta da ] Dio Perdona Io No (feat.) [Prodotta da ] Spotify [Prodotta da ] O’ Rass [Prodotta da ] Bandito (Feat. Dark Polo Gang) [Prodotta da Andry The Hitmaker] AK 47 [Prodotta da Andry The Hitmaker] Limousine (Feat. Tedua) [Prodotta da Chris Nolan] (Audio) Te Quiero [Prodotta da ] You Porn [Prodotta da ] Dallo Psicologo (feat.) [Prodotta da ] Per Alessia [Prodotta da ] Nuovi Euro (Feat. DrefGold) [Prodotta da Junior K & Daves The Kid] Napoletana Vera [Prodotta da ] Bingo (Feat. Gemitaiz) [Prodotta da Andry The Hitmaker] Domani Si Muore [Prodotta da ]