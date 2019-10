Gio Evan – Acida e imbattibile: audio e testo del nuovo brano

Acida e imbattibile è la terza traccia del primo CD di inediti dell’album Natura Molta di Gio Evan, disponibile dal 25 ottobre 2019.

Il testo scritto di suo pugno e l’audio di questa bella e contagiosa canzone, una delle più gettonate del secondo disco in carriera di questo straordinario e poliedrico artista pugliese classe ’88.

Gio Evan – Acida e imbattibile testo

Hai preso mille colpi in faccia

hai preso mille calci al cuore

e son duemila

senza contare i vulcani

hai sbuffato davanti al cielo

perché la terra non ti capì

d’altro canto ogni secondo

ha una fine e un nuovo mondo.





Ma tu, cuore a mezz’aria, il sogno al vento

faccia segnata, viaggio spento

capelli arricciati sotto la tempesta

ma tu, cuore a mezz’aria, il sogno al vento

faccia segnata, viaggio spento

capelli arricciati sotto la tempesta

sei l’ultima rimasta

l’unica che balla

quella che non parla

quella che mi manca.

Ti sei presa mille colpe non tue

ti sei presa mille spinte non tue

4k… esclusi i tornado

big bang, esplodi e non lo sai

big bang, ti rialzi dai

big bang, non rinunci mai

il tuo cuore, sai, è pieno di stron*i

ma tanto ormai… a te chi ti ammazza?

bellissima ragazza

Acida e imbattibile

acida e imbattibile

acida e imbattibile e

acida e imbattibile.





Ma tu, cuore a mezz’aria, il sogno al vento

faccia segnata, viaggio spento

capelli arricciati sotto la tempesta

ma tu, cuore a mezz’aria, il sogno al vento

faccia segnata, viaggio spento

capelli arricciati sotto la tempesta

sei l’ultima rimasta

l’unica che balla

quella che non parla

sei quella che mi manca.





