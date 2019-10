Gio evan – Paura di tutto: audio e testo del nuovo brano

Paura di tutto quinta traccia racchiusa nell’album Natura Molta di Gio Evan, il secondo in carriera, pubblicato il 25 ottobre 2019. Il testo e l’audio della nuova gradevole canzone.

Gio Evan – Paura di tutto testo

Una parte di me

ha una parte di te

l’unica a cui vuole bene

quella che chiede sempre “come va?”

ho buttato la televisione

mi nascondo da tutti se posso

questo locale mi sembra un po’ grosso

sulle tue foto vengo sempre mosso.

E questa cosa di uscire la sera

con me non attacca più

e non mi dire “dai, facciamo presto”

prendi un Cuba Libre senza rum

e questo mondo ha troppi stimoli

e fan paura, potremmo perderci

mamma torna a chiudermi gli occhi

mamma torna a proteggermi.

Eppure sai

questa cosa di spaccare…

io ho messo a posto sempre tutto.





E anche se ho paura di tutto-o

lo faccio uguale

meglio precipitare

che stare a guardare-e

e anche se ho paura di tutto-o

io lo faccio uguale.

L’hanno capito da come ti guardo

l’hanno capito da come mi ardi

che in un mondo di voci distanti

come sei bella tu che sei davanti

questo giornale la spara un po’ grossa

ho sempre freddo, ridammi la stoffa

non voglio i soldi di James LeBron

io voglio gli occhi di Gustavo Rol.

E questa cosa di andare a ballare

colazione prima di dormire

usare l’alba come buonanotte

voi fate pure, c’ho la sveglia presto

ma questo mondo ha anche dei meriti

tipo le mani per non perderci

tipo le mani per non perderci

tipo rimani per poi prenderci.

Dicono “dove andremo a finire?”

spero tutti da me

si sta così bene da me.





E anche se ho paura di tutto-o

io lo faccio uguale

meglio precipitare

che stare a guardare-e

e anche se ho paura di tutto-o

io lo faccio uguale

meglio precipitare.





