Gio evan – Credo in me esteso: audio e testo della nuova canzone

Credo in me esteso è la traccia che apre l’album Natura Molta di Gio Evan, negli scaffali dei negozi dal 25 ottobre 2019.

E’ a parer mio un contagioso pezzo caratterizzato da un testo a dir poco geniale, che racconta in maniera del tutto originale e di grande impatto, cosa gli diceva la madre, quali consigli gli dava quando era più giovane. Ascolta la nuova canzone.

Gio Evan – Credo in me esteso testo

Mamma mi diceva “chi ti credi di non essere?

Non affezionarti alle magliette che tanto sei fatto per crescere

ricorda che se vuoi le more non devi aver paura poi dei rovi

corri a prenderti se ti manchi, hai tutta la vita sempre davanti”

Mi ha preso a Balci in faccia ed ho imparato senza schiaffi

che non bisogna mai seguire il vento, bisogna diventare il vento.





“Rimani con chi ti ha scelto”

quando non c’era niente da scegliere

“e diffida da chi dice di amarti e poi non fa mai cose da pazzi”

“Amore, devi credere in te esteso

non puoi pensare di non essere anche un albero-o-o

amore, devi credere in te esteso

non puoi pensare di non essere anche un dattero-o-o

amore, devi credere in te esteso

non puoi pensare di non essere anche me”.

“Dimmi poi qual è il tuo quarto colore preferito

vai e sprofonda dove gli altri non hanno approfondito

e non cercare di cogliere occasioni

ricorda, sei tu tutte le occasioni

tra destra e sinistra punta in alto

sei tu tutti i bivi che conosci

amali sempre i tuoi guai

che senza quelli poi ti annoierai

e non aver paura delle pazzie

se non le fai impazzirai

la bellezza di chi ci crede ancora

farai ricredere chi ha smesso di farlo

scegli chi in un mondo di distrazioni

non ti distoglie lo sguardo”.





“Amore, devi credere in te esteso

non puoi pensare di non essere anche un albero-o-o

amore, devi credere in te esteso

non puoi pensare di non essere anche un dattero-o-o

amore, devi credere in te esteso

non puoi pensare di non essere anche un gambero-o-o

amore, devi credere in te esteso

non puoi pensare di non essere anche me

di non essere anche me”.





