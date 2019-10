Gio evan – Klimt: audio e testo del nuovo singolo

Klimt è l’ottava traccia dell’album Natura Molta di Gio Evan, rilasciato il 25 ottobre 2019, a poco meno di un anno dal disco d’esordio Biglietto di solo ritorno.

Leggi il testo scritto di suo pugno e ascolta quest’altra bella, romantica e coinvolgente canzone, ricca di citazioni, che è anche il nuovo singolo estratto dal disco, dopo “Himalaya Cocktail”, “Amazzonia” e “Scudo“.

Gio Evan – Klimt testo

Nel mezzo di un dialogo su Fibonacci

ci siamo detti “dai, facciamo un po’ di numeri”

ti ho dato un bacio come all’opera di Klimt

è meglio aperto manco fosse Damien Hirst

indossami, sicuro ti sto bene addosso

chissà se sfina questo cuore nero

che palle questa moda, dai, parliamo d’altro

è da troppo tempo che non mi incanto

ti accompagno fino a casa mia a piedi

dormi da me così restiamo svegli

ti piace Kim Ki-duk l’hai visto Ferro, trema questo cinema di oggi cos’è?

Che schifo questo fiore di loto, è uscito dal fango-o

ma tu ami questo fango, ha partorito questo fiore di loto.





Se c’è un posto bello, sei te-eh

ti ci devo portare-eh

se c’è un posto bello, sei te-eh

ti ci devi portare-eh

se c’è un posto in più accanto a te-eh

mi ci devi contare.

In un mondo rivolto alla rosa

io e te ci muoviamo tra le spine

ma chi l’ha detto che si vive una volta sola?

Di noi ricordo almeno mille secoli

che prima di incontrarti ero un po’ più schivo

adesso rido e poi saluto il mio vicino

chiamami se ti senti a terra

e chiamami che poi ti prendo al volo

e tutti vogliono essere diversi

e tutti se ne vanno controvento

io e te invece che siamo uguali

siamo rimasti soli con il vento a favore

con il vento a favore

con il vento a favore

con il vento a favore.





Se c’è un posto bello, sei te-eh

ti ci devo portare-eh

se c’è un posto bello, sei te-eh

mi ci devi portare-eh

se c’è un posto in più accanto a te-eh

mi ci devi contare

se c’è un posto in più accanto a te-eh

mi ci devi contare.





