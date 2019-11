Gianna Nannini – La differenza: info e titoli delle canzoni nel nuovo album

Venerdì 15 novembre 2019 esce via Columbia/Charing Cross Records, il ventesimo album in studio della rocker Gianna Nannini che si intitola La Differenza, proprio come il singolo (scritto insieme a Pacifico e composto da Mauro Paoluzzi), pubblicato lo scorso 11 ottobre e da allora stabilmente nelle classifiche. Il brano omonimo è l’unico che ne ha anticipato il rilascio. I titoli delle canzoni.

Nel disco, realizzato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse e commercializzato nel classico CD, in vinile e digitale, sono presenti altre nove nuove canzoni in pieno stile Nannini, tra le quali menziono “Motivo”, incisa con la collaborazione di del cantautore e rapper campano Silvano Albanese, artisticamente conosciuto come Coez, uno degli artisti più in voga degli ultimi anno, con il quale Gianna ha creato un brano di incredibile potenza e bellezza, che sono certo, diverrà uno dei singoli della ventesima era discografica della rocker toscana classe 1954, uno dei dischi più attesi del 2019.





La differenza tracklist (Gianna Nannini 2019)

La Differenza – 3:41 Romantico e bestiale – 3:10 Motivo (feat. Coez) – 3:11 Gloucester Road – 3:04 L’aria sta finendo – 3:55 Canzoni buttate – 4:01 Per oggi non si muore – 4:01 Assenza – 3:00 A chi non ha risposte – 4:03 Liberiamo – 4:16