Gianna Nannini – A chi non ha risposte: audio e testo del nuovo brano

A chi non ha risposte, nona e penultima traccia dell’album La differenza, è una canzone veramente meravigliosa, sicuramente una delle più belle del ventesimo disco di Gianna Nannini, rilasciato il 15 novembre 2019.

Leggi il testo scritto dalla Nannini, Pacifico e N. Kerner e ascolta questo bellissimo brano d’amore composto da Jörn-Uwe Fahrenkrog-Petersen, una poesia in cui Gianna canta la sofferenza per la fine di un rapporto sentimentale. Sono abbastanza certo del fatto che in futuro questo pezzo diverrà un singolo, perché è bello sotto tutti gli aspetti.

Gianna Nannini – A chi non ha risposte testo

Non darmi le risposte

le trovo io da me

adesso è proprio inutile

chiedersi perché.

A chi non ha risposte

un po’ come sei tu

che ora lasci la mia mano

e poi non ci sei più.

E adesso guardi avanti ed è tutta una salita

perché non riesci più a sentire un altro brivido





Fa male cane se te ne vai

con tutto quello che io sento e che tu non senti mai

fa tanto male, tanto da ridere

e non riesco neanche a scriverti da qui “è stato bello”

si.

Ma in fondo non importa

dire se è finita o no

ma io posso perderti davvero?

Davvero non lo so.

A chi non ha risposte

a quelli come noi

che sanno solo vivere

e ci penseranno poi.





Fa un male cane se te ne vai

con tutto quello che io sento e che tu non sentirai

fa tanto male, ma in fondo è semplice

anche se adesso non mi ascolti

sei sempre più lontano e vicino a me

e vicino a me.

Lontano

e vicino a me

lontano

e dentro di me

lontano

e vicino a me

lontano

e dentro di me

lontano

e vicino a me

lontano

e vicino a me





