Gianna Nannini – Assenza: audio e testo del nuovo brano

Assenza è la carinissima ottava traccia dell’album La differenza, il ventesimo di Gianna Nannini, disponibile dal 15 novembre 2019.

Il testo e l’audio di questa rockeggiante e allegra canzone, scritta a quattro mani con Pacifico e composta da Mauro Paoluzzi, caratterizzata da un contagioso ritornello che entra subito nella testa dell’ascoltatore.

Gianna Nannini – Assenza testo

Download su: Amazon – iTunes

Guardami un po’ dentro, dritto dentro di me

non ci vedi niente, la mia luce è per te

mentre ti nascondi questa vita cos’è?

ah, assenza

sono tutta un brivido va bene così

smetti di pensarci vieni fuori da lì

ma quanto coraggio serve a dire di sì

ah, assenza.





Mi metti sotto e sopra le parole

e non ti accorgi quanto “ahia” che mi fai

uh-la-la-la scoppia il cuore

e non mi sembra vero sai

uh-la-la se fosse amore

sarebbe troppo bello

e non te lo direi.

Tutto pi leggero, più leggero che mai

voglio due diamanti come gli occhi che hai

siamo sulle nuvole e il cielo è più blu

ah, assenza

voglio due diamanti come gli occhi che hai

voglio due diamanti come gli occhi che hai

voglio due diamanti come gli occhi che hai

voglio due diamanti come gli occhi che hai.

Mi trovo sotto e sopra le parole

dove risplende la nostra la nostra confusione

uh-la-la-la che piacere

volerti proprio come sei

uh-la-la-la forse è amore

o una promessa

un giorno mi dirai

uh-la-la-la batticuore

mi fai un effetto

e dimmi come fai

uh-la-la-la vieni amore

vieni di notte

e andiamo dove vuoi

voglio due diamanti come gli occhi che hai





uh-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

uh-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

uh-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

uh-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.





Ascolta su: