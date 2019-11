Gianna Nannini – Romantico e bestiale: audio e testo della nuova canzone

Romantico e bestiale è la seconda traccia del ventesimo album di Gianna Nannini, La differenza, rilasciato il 15 novembre 2019.

Leggi il testo scritto dalla Nannini con la collaborazione di Pacifico e ascolta la nuova canzone, composta dalla rocker con la collaborazione di Dave Stewart, nella quale con la sua graffiante voce descrive tutto ciò che le piace di una persona che, come da titolo, definisce romantica e bestiale.

Gianna Nannini – Romantico e bestiale testo

Io non ci vedo niente di allegro

se dai alla caccia alle streghe caccia me

io se non ci sei ti cerco in giro

tu se te ne vai faccio un casino.

Mi piaci quando sbagli, quando scopri i tuoi difetti

con le mani tra i capelli quando vedi me

mi piaci quando sbagli, quando mostri tutti i denti

nella lista degli errori batti me

romantico e bestiale

romantico e animale.

Ahi ma io sono di un altro pianeta

vivo nel mio spazio e rubo la tua scena

faccio quello che mi pare

tu cosa riesci a fare?





Mi piaci quando sbagli, quando copri i tuoi difetti

con le mani tra i capelli, ma che fai?

mi piaci quando sbagli, quando cerchi di fregarmi

un biglietto sul cuscino e te ne vai.

Romantico e bestiale

romantico e bestiale

romantico e animale

Fatti prendere un po’ in giro

da me, da me.

Romantico baciare

dai fammi innamorare.





Mi piaci quando sbagli,, quando perdi i documenti

e si vede la tua vera identità, eheh

mi piaci quando sbagli, quando parli e ti nascondi

mentre sembri dappertutto e non ci sei.

Romantico e bestiale

fatti prendere un po’ in giro

da me

romantico e animale

fatti prendere un po’ in giro

da me.





