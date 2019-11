Gianna Nannini – Motivo feat. Coez: audio e testo dell’inedito duetto

In Motivo, terza traccia dell’album La differenza, il ventesimo di Gianna Nannini, la rocker duetta con il cantautore Coez.

Il testo e l’audio del nuovo brano, scritto da Gianna & Pacifico e composto con la collaborazione di F. Pianigiani. Questa era sicuramente tra le canzoni più attese del disco, disponibile ovunque dal 15 novembre 2019, se non altro per via della collaborazione con il cantautore e rapper campano Silvano Albanese, artisticamente conosciuto come Coez, uno degli artisti più ricercati degli ultimi tempi.

E mi cerchi, mi cerchi ancora

mi inviti a prendere un caffè

mi manca un po’ il respiro

ci sarà un motivo.

E’ che non me ne frega niente

se vuoi vedermi per farmi un po’ di male ancora

quello che mi vuoi dire lo so già a memoria

ma che bella storia.

[Coez]

Sai, ci son rimasto male

sei su un’astronave

un milione di anni luce da me

[Insieme]

e ti sento da qua

anche se è solo musica

c’è un motivo se mi

stai pensando.





[Coez]

Io volevo soltanto

provare qualcosa

qualcosa di nuovo

di vero, di buono

io che non vengo in foto

un po’ come la luna

tu che sei bella davvero

[Coez, insieme]

si, come la luna

Ci siamo detti ciao

ma solo con la mano

non è un caffè, no, senza l’amaro

e sono lontano, ma ti sento vicino

e ci sarà un motivo.

Sai, ci son rimasta male

sei su un’astronave

un milione di anni luce da me

e ti sento da qua

anche se alzo la musica





[Insieme]

c’è un motivo se mi

stai pensando

[Insieme]

Sai, ci son rimasta male

sei su un’astronave

un milione di anni luce da me

e ti sento da qua

anche se alzo la musica

c’è un motivo se mi

stai pensando.





