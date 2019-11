Francesco Gabbani – Duemiladiciannove: video e testo del nuovo brano

Disponibile da lunedì 11 novembre 2019, anche in rotazione radiofonica nazionale, Duemiladiciannove è un singolo di Francesco Gabbani: il testo e il video ufficiale che accompagna questa gradevole canzone.

Diretto da Olmo Parenti, nel filmato vediamo personaggi che cantano questo pezzo: Matteo Salvini (in un un cartellone che si anima), stessa cosa il Papa in un calendario, il Premier Giuseppe Conte (che canta sulla prima pagina di un quotidiano), il collega francese Emmanuel Macron, il conduttore televisivo Fabio Fazio, Claudio Baglioni (nella locandina della tournée), Carola Rackete, Barbara D’Urso, il rapper Salmo, il Ministro Luigi Di Maio, l’immancabile Greta Thunberg, Sfera Ebbasta, il creatore di Italia viva nonché ex Premier Matteo Renzi, Leonardo Di Caprio, la leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, il Principe Harry e persino Trump e Cristiano Ronaldo, con un Gabbani che vediamo solo nel finale. Veramente bella, originale e carina la clip, come del resto la canzone, decisamente virale, che ha tutte le carte in regola per divenire un tormentone che ci accompagnerà nelle prossime settimane.

Francesco Gabbani Duemiladiciannove testo

Uno, nove, due-mila-dicia-nnove

2019 sul bagnato ci piove

odissea nello spazio

ne ha mancati 18

cappuccino e cornetto

chi l’amore, chi il sesso

ma il cornetto ha un difetto

nel cappuccio si è rotto

chi la fa se la gode

duemila e diciannove

non lo so, fai un po’ te.

Al di là della norma e del sistema sociale

(e cri-cri-cri ci son troppe cicale)

con un piede nel bene e una scarpa nel male

dietro a queste parole dentro a cui ci perdiamo

al di là del senso, del progetto immenso

del concepimento, dell’essere umano

ti amo.





E se mi vuoi ti aspetto qui

dietro quello che si vede

tra la materia oscura un po’ di stelle nelle vene

io comunque resto qui

sotto quello che si tocca

nel cuore della lotta

tra il sublime e il verme

tra lo spirito e la carne.

(Due-mila-dicia-nnove)

Tra una paura gigante e l’entusiasmo del principiante

tra un sogno libero in volo e il tremolio delle gambe stanche

con una mano che ruba e un fondoschiena senza mutande

saranno pregi e difetti, distinzioni e progetti, delusioni e confetti

chi la fa se l’aspetti, aspetti.

E se mi vuoi ti aspetto qui

dietro quello che si vede

tra la lama e il ? oscuro e un po’ di stelle nelle vene

io comunque resto qui

sotto quello che si tocca

nel cuore della lotta

tra il sublime e il verme, tra lo spirito e la carne

(Due-mila-dicia-nnove)

Due zero uno nove

Due-mila-dicia-nnove

ciclo di rivoluzione

un altro giro sopra al mondo

due zero uno nove

Due-mila-dicia-nnove

ciclo di rivoluzione

2019 e tu chi sei? (e tu chi sei?)

tu dove vai? (tu dove vai?)

tu come stai? (tu come stai?)

e tu come stai?





Un po’ ridendo e un po’ scherzando

se ne è andato un altro anno

tra la verità e l’inganno

tra Natale e Capodanno

io vorrei che nevicasse

come nevica in un film

che diventa tutto un po’ più giusto e bello

tutto a posto e molto meglio.

E se mi vuoi ti aspetto qui

dietro quello che si vede

tra la materia oscura

un po’ di stelle nelle vene

io comunque resto qui

sotto quello che si tocca

nel cuore della lotta

tra il sublime e il verme

tra lo spirito e la carne

(Due-mila-dicia-nnove).