Gianna Nannini – Per oggi non si muore: audio e testo della nuova canzone

Per oggi non si muore,settima traccia del ventesimo album di Gianna Nannini, La differenza, è sicuramente uno dei brani più interessanti e gradevoli del disco della rocker senese.

Il testo e l’audio di questa gioiosa e positiva canzone composta insieme a Mauro Paoluzzi, caratterizzata da dolcissime parole scritte a quattro mani con Pacifico.

Gianna Nannini – Per oggi non si muore testo

Ti vedo e non ti trovo… ma ci sei

volevo litigare un po’ con te

è vero che sei solo

ma sei solo come me

che bello quando piove… stare insieme.

E il cielo cade addosso come un muro

e tutto salta in aria davanti a noi

amarsi fa un po’ male

ma io mi sono accorta che

che vivo innamorandomi di te.





Per oggi non si muore

domani si vedrà

e buonanotte amore

bella la vita che inizia con te

bella ogni cosa che sento

per oggi non si muore

qualcuno nascerà

e dillo forte amore

che è bella la vita che inizia con te

è bella ogni cosa che hai dentro

dentro di te.

Quello che ti uccide io lo so

a me non fa paura, ti stringerò

c’è una crepa in ogni cosa

la luce entra da lì

per questo dimmi tutto

dimmi sì.

Per oggi non si muore

domani si vedrà

e buonanotte amore

è bella la vita che bella che è

è bella ogni cosa che sento

per oggi non si muore

qualcuno nascerà

e dillo forte amore

“è bella la vita”

che bella che sei

è bella la vita più forte

più forte di noi





Per oggi non si muore

stai con me





