FSK Satellite – Padre Figlio e Spirito: info e titoli canzoni del secondo album

Dopo aver stupito tutti con il disco d’esordio FSK TRAPSHIT seguito dalla la riedizione FSK TRAPSHIT REVENGE, il gruppo trap lucano formato da Taxi B, Sapobully e Chiello Fsk torna alla ribalta con il secondo album in studio Padre Figlio e Spirito, negli scaffali dei negozi da venerdì 11 settembre 2020 per Thaurus / Island Records, a oltre un anno dal primo lavoro certificato Oro. I titoli delle canzoni.

Anticipato da Settimana al caldo, il disco racchiude altre quattordici tracce inedite, gran parte delle quali prodotte da Greg willen. Tra i producers figurano anche Drillionaire, Beak On The Night e soprattutto Charlie Charles, che insieme a Willen ha prodotto la sesta traccia oldi sulla carta, una delle più attese del progetto, anche perché vede la collaborazione di uno dei rapper più quotati del momento, vale a dire Sfera Ebbasta, che ultimamente ha collaborato in diverse tracce e singoli di altri artisti, anche internazionali.

Gli altri ospiti dell’album del controverso collettivo trap sono Chief Keef & Tadoe, che hanno collaborato nella nona traccia Ho fatto. Keith Farrelle Cozart, meglio conosciuto come Chief Keef o Sosa, è un rapper statunitense classe 1995, che secondo alcuni critici rappresenta una delle maggiori influenze nell’hip-hop contemporaneo grazie alla sua innovazione con la drill, sottogenere della musica trap, nata intorno al 2010 in quel di Chicago. Love Sosa e I Don’t Like sono i brani che lo fecero divenire noto nel 2012, oltre al disco d’esordio Finally Rich che li conteneva. Tadoe è invece un rapper di Chicago membro dell’etichetta rap Glo Gang, di proprietà di Chief Keef, il cugino.





Per quel che concerne le versioni in commercio, il disco viene venduto nel classico CD, anche in versione autografata più un FSK POP (casuale), pupazzetto che raffigura uno dei 3 membri del gruppo. L’album è disponibile anche in vinile (pure nella versione autografata) e download digitale, oltre che nelle piattaforme streaming.

Padre Figlio e Spirito tracklist (FSK Satellite album 2020)

Padre figlio e spirito [Prodotta da: Greg Willen] Don’t touch my stick [Prodotta da: Greg Willen & Beak On The Night] Lean nel lean [Prodotta da: Greg Willen] Husky [Prodotta da: Drillionaire] Asso di bastoni [Prodotta da: Greg Willen] Soldi sulla carta feat. Sfera Ebbasta [Prodotta da: Greg Willen & Charlie Charles] Settimana al caldo [Prodotta da: Greg Willen] Top Gun [Prodotta da: Drillionaire] Ho fatto ft. Chief Keef & Tadoe [Prodotta da: Greg Willen] Due e zero [Prodotta da: Greg Willen] Mastercard [Prodotta da: Greg Willen] Money Fast [Prodotta da: Greg Willen] Tre terroni a Milano [Prodotta da: Greg Willen] Easy Boys [Prodotta da: Greg Willen] 10 X in California [Prodotta da: Greg Willen]