Fsk Satellite – Settimana al caldo: audio e testo della nuova canzone

Settimana al caldo è un singolo scritto e interpretato dalla Fsk Satellite, con produzione di Gregory Taurone, alias Greg Willen, rilasciato venerdì 24 luglio 2020 su Island Records & Thaurus.

Leggi il testo e ascolta la contagiosa canzone, nella quale Sapobully, Taxi B e Chiello cantano di aver acquistato armi con i proventi della vendita di droga. Beh, che dire… Non si smentiscono!

In questo 2020, il trio trap lucano ha preso parte al fortunato singolo con DrefGold, Snitch E Impicci. Per il resto, i componenti hanno rilasciato tre brani solisti e alcune collaborazioni con artisti come Marracash, Ghali e Ion.

Settimana al caldo testo Fsk Satellite

Baing, baing

FSK gang, gang, gang

Ah, ehi, baing, baing, baing, baing, ehi

Con i soldi della droga

Greg Willen, non dormire

Ehi, ah

[Taxi]

Con i soldi della droga, ah

Ho comprato una pistola, ah

Sogno settimana al caldo, oh

Rischio settimane al gabbio, ah

Con i soldi della droga, ah

C’ho comprato una pistola, ah

Sogno settimana al caldo, oh

Rischio settimane al gabbio, oh





[Sapobully]

Con i soldi della coca (Coca-coca-coca-coca)

Ho comprato una pistola (Baing-baing-baing-baing-baing)

Voglio una settimana al caldo (White-white-white-white-white)

Rischio una settimana al gabbio (Gang-gang-gang-gang-gang-gang)

Troppi cash, mi cadono i jeans (Cash-cash-cash-cash)

Troppa lean, X, non le pills (Lean-lean-lean)

Troppi X, money nei miei jeans (X)

Troppi soldi, mi cadono i jeans

Troppa lean, non mi reggo in piedi

Troppe X, non mi reggo in piedi

Troppa lean, non mi reggo in piedi

Troppi cash, ho i pantaloni ai piedi

[Chiello & Taxi B, Taxi B]

No Xan’, no pills

No Xan’, no pills

No Xan’, no pills

Ah, ah, ehi, ah

[Taxi B & (Sapobully)]

Con i soldi della droga (Tu-tu-tu-tu-tu)

Ho comprato una pistola (Va-va-va-va-va)

Sogno settimana al caldo (Baing, baing, baing, baing)

Rischio settimane al gabbio (Tu-tu-tu-tu-tu)

Con i soldi della droga (Baing, baing)

Ho comprato una pistola (Gang, gang)

Sogno settimana al caldo (Gang, gang), eh

Rischio settimane al gabbio (Gang-gang-gang-gang-gang)

[Chiello]

Con i soldi (Con i soldi)

E la droga (Crack, crack)

Con i soldi (Con i soldi)

E la droga (E la droga)

Con un buco in testa (Baing)

Per farti un buco in testa

Tu-tu-tu-tu

[Taxi B]

Con i soldi della droga, ah

Ho comprato una pistola, ah

Sogno settimana al caldo, oh

Rischio settimane al gabbio, ah

Con i soldi della droga

Ho comprato una pistola

Sogno settimana al caldo, eh

Rischio settimane al gabbio, oh

Greg Willen non dormire





