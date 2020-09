Ascolta e leggi il testo di “Soldi sulla carta” degli FSK Satellite + Sfera Ebbasta

Gli FSK Satellite e Sfera Ebbasta insieme sulle note di Soldi sulla carta, sesta traccia contenuta nel secondo album del gruppo trap, Padre Figlio e Spirito, disponibile dall’11 settembre 2020, arrivato a oltre un anno di distanza dal disco d’esordio certificato Oro.

Leggi il testo e ascolta questa canzone, una delle più attese della seconda era discografica del trio composto da Taxi B, Chiello e Sapobully, che racchiude un totale di 15 inediti, che finamente i fan hanno modo di poter ascoltare.

A impreziosire il brano, prodotto da Greg willen (che ha prodotto gran parte delle tracks del progetto) e Charlie Charles (uno dei producer più blasonati in assoluto della scena), il lombardo Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti.

Testo Soldi sulla carta degli FSK Satellite e Fera Ebbasta

[Taxi B]

Tu vuoi un beat di Charlie ma non lo sai usare

Greg Willen non dormire, ahahah [Nota: La prima riga è un tag del produttore Charlie Charles tratto con voce di Tedua dal brano “Lingerie” (2016), successivamente utilizzato in successive produzioni come “Dexter” di Sfera Ebbasta (2017), “Stamm Fort” di Luchè e “Soldi in Nero” di Shiva (2019). La seconda riga è il tag di Greg Willen, secondo produttore di questa canzone]

A M G, giravamo pietre dentro quella carta

Per poi venderla in strada

Ora FSK ne ha fatta di strada

Se vuoi metterti in fila





[Rit.: Taxi B]

Se vuoi parla al king

Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta

[1a Str.: Chiello]

A M G, GTA Vice City

Fuck buffalo, Louboutin con le borchie

Sto contando cash, non ho più soldi sporchi

Taxi B, adesso ha società di trasporti

Affari, fanxulo agli infami (Fuck)

Mettimi alla prova più di un [?]

Collane e bracciali, lux life

Glock, non ho plastica, finisci tra i maiali

[Ponte: Sapo Bully]

Sto fumando gas

BB sippin’ lean

Don’t smokin’ cracks

BB sippin’ lean

[Rit.: Taxi B]

Se vuoi parla al king

Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta

Se vuoi parla al king

Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta





[2a Str.: Sfera Ebbasta]

Ok, lei che mi slaccia i Balmain

Fa foto con la mia chain

Lo vuole sempre, facciamo un video

Poi lo guardiamo in Blu-ray

Cosa c’è dentro il Moncler

Vengo dal bus delle 6:00

Mangiavo il kebab o il Mac

Hey, hey, tu non mi carichi la carta

Ho soldi in tasca, lei li vorrebbe dentro al suo tanga

E quelle cose che fai le ho già fatte anni fa

Diamanti bianchi sul collo stan ballando il Tip Tap

La strada è in risalita

Ma ora ho un auto sportiva

Per scappare da questi haters e anche la polizia

Billion Headz Money Gang è per tutta la vita

[Rit.: Taxi B]

Se vuoi parla al king

Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta

Se vuoi parla al king

Ai piedi Mcqueen sempre nuove fuori Creep

A fare i cash fino a che calava il sole

Non follow me se sei una spia di mer*a

Non mi carichi la carta

[Sapobully]

Baby, sto con i mie dawghi [Nota: dawghi significa fratelli, amici stretti. Il termine viene preso da Dawg (slang statunitense), e il rapper lo italianizza al plurale]

Sto fumando cali

Vroom come un Ferrari

Brr-pow se parli dei dawghi

Non parlare dei miei dawg