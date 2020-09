Guarda il video di Letter To You di Bruce Springsteen (testo e traduzione)

Il 23 ottobre 2020 esce Letter To You, ventesimo album in studio di Bruce Springsteen, e la title track, pubblicata il 10 settembre, è il primo singolo che anticipa il rilascio del progetto, che arriverà a un anno e quattro mesi di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Western Stars.

Leggi il testo e la la traduzione in italiano e guarda il video ufficiale diretto da Thom Zimny, nel quale vediamo The Boss tra studio e un paesaggio innevato e desolato.

E’ a parer mio niente male questa nuova canzone scritta dall’interprete e prodotta insieme a Ron Aniello, nella quale il cantautore americano canta di aver scritto una lettera destinata a una persona assai speciale.

Nella ventesima era discografica, realizzata in soli cinque giorni con collaborazione dei componenti della E Street Band, sua storica band con la quale non faceva un disco da diverso tempo, esattamente dall’era “Wrecking ball” (2012) e “High Hopes” (che tuttavia racchiudeva oltre a inediti, anche outtake, cover e brani rielaborati), saranno presenti dodici imperdibili tracce prodotte con Ron Aniello e registrate nello studio sito nel New Jersey alla fine del 2019, tra le quali nuove versioni di vecchi brani mai inseriti in alcun album in studio. Ecco i titoli delle canzoni.

Letter To You Bruce Springsteen Testo

Download su: Amazon – iTunes

[1a Strofa]

‘Neath a crowd of mongrel trees I pulled that bothersome thread

Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head

Tried to summon all that my heart finds true

And send it in my letter to you

Whoa!

[2a Strofa]

Things I found out through hard times and good

I wrote ’em all out in ink and blood

Dug deep in my soul and signed my name true

And sent it in my letter to you

[Ritornello]

In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things I found out

In my letter to you

All that I found true

And I sent it in my letter to you

[Strumentale]





[3a Strofa]

I took all the sunshine and rain

All my happiness and all my pain

The dark evening stars and the morning sky of blue

And I sent it in my letter to you

And I sent it in my letter to you

[Ritornello]

In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things I found out

In my letter to you

All that I found true

And I sent it in my letter to you

I sent it in my letter to you





Bruce Springsteen – Letter To You traduzione

[Strofa 1]

Sotto una folla di alberi bastardi ho rimosso quel fastidioso filo

Mi sono messo in ginocchio, ho preso la penna e ho abbassato la testa

Cercando di evocare tutto ciò che il mio cuore trova vero

E spedirlo a te con la mia lettera

Whoa!

[Strofa 2]

Le cose che ho scoperto nei momenti difficili e belli

Le ho scritte tutte con inchiostro e sangue

Ho scavato nel profondo della mia anima e firmato con il mio vero nome

E l’ho spedito a te nella mia lettera





[Rit.]

Nella mia lettera diretta a te

Ho preso tutte le mie paure e dubbi

Nella mia lettera indirizzata a te

Tutte le cose difficili che ho scoperto

Nella mia lettera a te

Tutto quello che ho trovato vero

E te l’ho spedito nella mia lettera

[Strofa 3]

Ho preso tutto il sole e la pioggia

Tutta la mia felicità e tutto il mio dolore

Le stelle oscure della sera e il cielo blu del mattino

E te l’ho spedito nella mia lettera

E te l’ho spedito nella mia lettera

[Rit.]

Nella mia lettera diretta a te

Ho preso tutte le mie paure e dubbi

Nella mia lettera indirizzata a te

Tutte le cose difficili che ho scoperto

Nella mia lettera a te

Tutto quello che ho trovato vero

E te l’ho inviato nella mia lettera

Te l’ho spedito nella mia lettera

Il video di Letter To You

La tracklist di Letter To You

1 One Minute You’re Here

2 Letter To You 4:55

3 Burnin’ Train

4 Janey Needs A Shooter

5 Last Man Standing

6 The Power Of Prayer

7 House Of A Thousand Guitars

8 Rainmaker

9 If I Was The Priest

10 Ghosts

11 Song For Orphans

12 I’ll See You In My Dreams