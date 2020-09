OK Not To Be OK: guarda il video del contagioso singolo di Marshmello e Demi Lovato (con testo e traduzione)

Rilasciato il 10 settembre 2020, OK Not To Be OK è il significativo singolo che segna la prima collaborazione tra il dj e produttore americano Marshmello e la cantautrice Demi Lovato. Leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video diretto da Hannah Lux Davis, online dalle ore 18 dello stesso giorno.

E’ veramente coinvolgente e contagiosa la nuova produzione di questo grande artista, scritta dalla pop star con la collaborazione di Nick Bailey, James Gutch & Gregory Hein, ma oltre che gradevole, questo pezzo è ricco di significato.

Dico questo perché la canzone mira a sensibilizzare sulla prevenzione del suicidio, con Demi che canta la comprensione che ha nei confronti di quelle persone che si sentono scoraggiate e disperate, e purtroppo al giorno d’oggi sono tutt’altro che poche, anzi credo siano in aumento, basti pensare a quanta gente si è suicidata o pensa di compiere quest’atto estremo, dopo tutti i guai passati a causa di chiusure forzate delle proprie attività, tanto per fare un esempio. Queste persone vanno senza ombra di dubbio aiutate e confortate.

Testo e traduzione OK Not To Be OK di Marshmello & Demi Lovato

[1a Strofa]

Feeling like a drop in the ocean

That don’t nobody notice

Maybe it’s all just in your head

Feeling like you’re trapped in your own skin

And now your body’s frozen

Broken down, you’ve got nothing left

Sentirsi come una goccia nell’oceano

Che nessuno nota

Forse è tutto solo nella tua testa

Sentirsi come intrappolati nella propria pelle

E ora il tuo corpo è congelato

A pezzi, non ti è rimasto nulla

[Pre-ritornello]

When you’re high on emotion

And you’re losing your focus

And you feel too exhausted to pray

Don’t get lost in the moment

Or give up when you’re closest

All you need is somebody to say

Quando sei pieno di emozioni

E stai perdendo la concentrazione

E ti senti troppo stanco per pregare

Non perderti in quel momento

O rinunciare quando sei più vicino

Tutto ciò che ti serve è qualcuno che dica





[Ritornello]

It’s okay not to be okay

It’s okay not to be okay

When you’re down and you feel ashamed

It’s okay not to be okay

E’ normale non stare bene

E’ normale non stare bene

Quando sei a terra e provi vergogna

E’ normale non stare bene

[2a Strofa]

Feeling like your life’s an illusion

And lately you’re secluded

Thinking you’ll never get your chance

Feeling like you’ve got no solution

It’s only ’cause you’re human

No control, it’s out of your hands

Sentirsi come se la tua vita fosse un’illusione

E ultimamente sei isolato

Pensando che non avrai mai la tua occasione

Sentire di non avere una soluzione

È solo perché sei umano

Nessun controllo, è fuori dal tuo controllo

[Pre-ritornello]

When you’re high on emotion

And you’re losing your focus

And you feel too exhausted to pray

Don’t get lost in the moment

Or give up when you’re closest

All you need is somebody to say





[Ritornello]

It’s okay not to be okay

It’s okay not to be okay

When you’re down and you feel ashamed

It’s okay not to be okay

[Ponte]

When you’re high on emotion

And you’re losing your focus

And you feel too exhausted to pray (Aah)

Don’t get lost in the moment

Or give up when you’re closest

All you need is somebody to say

Quando sei pieno di emozioni

E stai perdendo la concentrazione

E ti senti troppo stanco per pregare

Non perderti in quel momento

O rinunciare quando sei più vicino

Tutto che ti serve è qualcuno che dica

[Ritornello]

It’s okay not to be okay (Ooh)

It’s okay not to be okay (No, no, no)

When you’re down and you feel ashamed

(When you feel ashamed)

It’s okay not to be okay (No, no, no, no)

It’s okay not to be okay