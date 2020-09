Leggi il testo di Ho Fatto degli FSK Satellite feat. Chief Keef & Tadoe

Leggi il testo e ascolta Ho Fatto, nona traccia dell’album Padre Figlio e Spirito degli FSK Satellite, incisa con la collaborazione dei rapper statunitensi, nonché cugini, Chief Keef & Tadoe.

E’ a parer mio veramente niente male questo coinvolgente brano prodotto da Greg Willen (veramente ottimo lavoro) e scritto dagli interpreti, che non ha quindi deluso le aspettative e che è già divenuto virale.

La traccia in oggetto è una delle due che vede featuring; l’altra è Soldi sulla carta, incisa con la collaborazione di Sfera Ebbasta; com’era facile immaginarsi, anche quella canzone sta riscuotendo grande successo e interesse.

Ho Fatto FSK Satellite Testo

Greg Willen non dormire

FSK Gang

[1a Strofa: Taxi]

Non ho preso appunti, ho solo rischiato anni

Ora ho persone che vale milioni

Come i jukebox gettoni in d’oro

Facciamo un buco, per te sogni d’oro

Paolo Fox, il futuro è già storia

Il mio classe A aveva il NOS

[pate l’afa?] fresco no, scarpe ah, big boss

Tredici, ah, mica mi piace scappare da infame

Mica mi piace stare senza un euro, infatti li ho fatti (Top gang)

Adesso chi parla? No beef con asso di bastoni

La 19 fa fuori, chi non parla va fuori

[Pre-Rit.: Taxi]

Ho fatto, ho-ho-ho fatto (Oh)

Ho fatto, ho-ho-ho fatto (Oh)

Ho fatto, ho-ho-ho fatto (Ah)

Ho fatto, ho-ho-ho fatto

[Rit.: Taxi]

Ho fatto, ho-ho fatto

Ho fatto, ho-ho fatto

Ho fatto, ho-ho fatto

Ho fatto, ho fatto

[Chiello & Taxi B]

Me and my dawgs, ah

Abbiamo portato la vera trap in Italia

Snitch o infame devi cambiare aria

Ti conviene uccidermi oppure dovrò ucciderti

Me and my dawgs, ah

Me and my dawgs

Me and my dawgs (dawgs)

Ho fatto





[2a Strofa: Chief Keef] (Vai alla traduzione)

Ho fatto, smokin’ Guido

All orange Halloween, I’m findin’ Nemo

Smokin’ hot doe, check a limo

So what y’all on? I’m smokin’ purple like I’m Greedo

Flood your hood with more Bapes than Nigo

I got cash and still done turned your ass to tree smoke

Pull up on a block, come get some free smoke

[3a Strofa: Sapob.]

(Brr, pow, pow, pow, pow, pow)

Ho fatto, tre rapine e non ho detto un caxxo

Ho fatto, parte di un associazione peso (Mafia)

Ho fatto, cose che (brrrra!) non puoi capire manco (Bleah)

FSK vera mafia Sud Italy (Sud Italia)

Ho fatto

Qui ci ascoltano tutti quanti quindi non ho fatto un caxxo (Snitch)

Ho rollato un Backwood’s (Back) con l’intera scena italiana dentro

[Rit.: Taxi B (Chiello)]

Ho fatto, ho-ho fatto

Ho fatto, ho fatto

Ho fatto, ho-ho fatto

Ho fatto, ho fatto (Me and my dawgs)

[4a Strofa: Tadoe (Taxi B)] (Vai alla traduzione)

On rodeo sippin’ ayo, spinnin’ big foreigns

Racks up in my pockets, fat as hell just like Big Pun

How much cash can I get a hundred up in Bitcoin?

Been up in this shit for a while, this the sitcom (Ho fatto)

With my shorty got my .40 out, I pull some

Tried to put her on gang but she ain’t know none

Tell her, “Get up in the glory, come and choke some” (Ho fatto)

We had pulled a foreign, had to fold some

Five in the morning, folks off yerks tryna blow some

I’m like: “Chill out, you just smoked some”

Next time mask up so they ain’t know none

Dirty clothes tryna toast some

[Chiello]

Me and my dawgs

Me and my dawgs

Me and my dawgs

Pow, pow, pow, pow









Traduzione delle strofe in inglese

[Chief Keef]

Tutto arancione Halloween, Vado alla ricerca di Nemo

Una femmina strafiga, controlla una limousine

Allora, cosa state facendo? Sto fumando purple kush come se fossi Greedo [Nota: Jason Jamal Jackson, alias Greedo, è un rapper e produttore americano]

Inondo il tuo quartiere con più Bapes di Nigo [Nota: Nigo è un dj e producer giapponese, fondatore del brand “A Bathing Ape”, spesso abbreviato in “Bape”, azienda che dal 2013 produce prevalentemente abbigliamento per tutti. I punti vendita, si sono espansi in altre parti del mondo. Ne sono presenti anche a Londra e New York]

Ho contanti e ti trasformo ancora il cu*o in un Albero di fumo [Nota: questo potrebbe essere un riferimento a “Albero di fumo” (titolo originale Tree of Smoke), romanzo di guerra del 2007 dello scrittore statunitense Denis Johnson]

Entra nella mia zona, vieni a prendere del fumo gratis

[Tadoe]

Al rodeo sorseggiando ayo, facendo girare grandi soldi

Tanti tante pile di soldi nelle tasche, grasse da morire proprio come Big Pun

Quanti soldi posso ottenere fino a cento in Bitcoin?

Sono stato in questa mer*a per un po’, questa è la sitcom (Ho fatto)

Con la mia pupa ho tirato fuori la mia calibro 40, ne tiro un po’

Ho provato a metterla in una gang ma lei non conosceva nessuno

Dille: “Alzati nella gloria, vieni e soffoca un po’ (Ho fatto)

Avevamo tirato uno straniero, dovevamo piegarlo

Cinque del mattino, gente fuori di testa che cerca di farne un po’

Dico: “Rilassati, ne hai appena fumato un po”

La prossima mascherina in modo che non ci riconosca nessuno

Panni sporchi che cercano di brindare

