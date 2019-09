Fred De Palma – Uebe: info, audio e titoli delle canzoni del nuovo album

Uebe è il quinto album in studio di Fred De Palma, uscito il 13 settembre 2019 via Atlantic/Warner Music Italia, disponibile nel CD, anche in Edizione Autografata, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming. I titoli delle 12 canzoni racchiuse nell’atteso disco, il cui titolo è una terminologia inventata dal rapper, il cui significato è baby, giustificando il tutto sostenendo che “Suona bene e non c’è un motivo preciso” per questa scelta.

Anticipato da “D’estate non vale”, “Sincera”, “Dio benedica il reggaeton”, “Una volta ancora” e “Se Iluminaba”, versione in spagnolo di “Una volta ancora”, il progetto, che arriva a due anni da Hanglover, propone diversi interessanti featuring.

Oltre ai tre che già conosciamo con Ana Mena e quello con Baby K, Fred duetta con la cantante messicana Sofia Reyes e i colleghi Emis Killa, Boro Boro e Shade, che potrebbero far togliere ulteriori soddisfazioni al rapper torinese Federico Palana, che sta ancora godendo i successi dei singoli, in particolar modo quello di “Una volta ancora”, un contagioso mix perfetto tra bachata e reggaeton, che si è rivelato una delle hit dell’estate 2019 e che vanta la certificazione Platino e decine di milioni di ascolti.





Uebe tracklist (Fred De Palma album 2019)

