Fred De Palma – Se Iluminaba feat. Ana Mena: video ufficiale, testo e traduzione

Disponibile ovunque dal 30 agosto, Se Iluminaba è un singolo di Fred De Palma e Ana Mena, versione in spagnolo della hit Una volta ancora: Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Mauro Russo.

Anche questa versione del tormentone, prodotto da Takagi & Ketra, vede la firma del rapper, Federica Abbate e Gianluca Ciccorelli.

Se Iluminaba, sarà inclusa nel nuovo nonché quinto album in studio del torinese Federico Palana, aka Fred De Palma, che si intitola Uebe, attesissimo progetto previsto il 13 settembre 2019, a due anni di distanza dall’ultima fatica discografica Hanglover.

Fred De Palma – Se Iluminaba testo e traduzione

[Intro: F. De P. & Ana Mena]

Ana Mena

De Palma

[Verso 1: F. De Palma]

Yo le pido al viento

Que te traiga hasta a mí

Solo espero el momento

Para verte pasar

Aunque sea un segundo

Y hacerte saber

Que te quiero invitar a salir

No lo pienses acompáñame

Porque vas a vivir a mi lado

El misterio de un amanecer

Chiedo al vento

Di portarti da me

Aspetto solo il momento

Di vederti passare

Anche solo per un secondo

Per farti sapere che

Voglio chiederti di uscire

Non pensarci, vieni con me

Perché vivrai al mio fianco

Il mistero di un’alba

[Pre-Estribillo: Insieme]

Dime si vas a quedarte

Tal vez te pase lo mismo que a mí

Solo se, que yo andaba a oscuras sin ti

F. De Palma: Y el camino hacia ti

Dimmi se vuoi restare

Forse ti sta succedendo la stessa cosa che è successa a me

So solo che ero al buio senza di te

E la strada che porta a te

[Estribillo: Ana Mena]

Se iluminaba

Con el sonido de una melodía lejana

Los dos bailamos hasta ver la madrugada

Y es que encontrarnos no fue solo por fortuna

Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola

Recógeme te espero a cualquier hora, hora

No quiero pasar esta noche sola

Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto

La città senza di te

Si illuminava

Con il suono di una melodia lontana

Tutti e due abbiamo ballato finché non vedavamo l’alba

E incontrarci non è stato solo per fortuna

Quando mi abbracci sento che il mio corpo vola, vola

Vieni a prendermi, ti aspetto a qualsiasi ora, ora

Non voglio passare questa notte da sola

Senza te, amore mio, il mio mondo è un deserto

La città senza di te





[Verso 2: F. de Palma]

Dime que el amor no tiene ciencia

Dime que el amor no es solo pura coincidencia

Y es que su flecha me atravesó

Rompiendo la coraza de mi corazón

Y quién sabe si estaba escrito

Y acabaremos en el altar

Pasando la noche en una cama matrimonial

Yey eh

Dimmi che l’amore non ha fondamenti scientifici

Dimmi che l’amore non è solo pura coincidenza

E la sua freccia mi ha trafitto

Rompendo la corazza del mio cuore

E chissà se era tutto già scritto

E finiremo all’altare

Passando la notte in un letto matrimoniale

Yey huh

[Pre-Estribillo: Insieme]

Dime si vas a quedarte

Tal vez te pase lo mismo que a mí

Solo se, que yo andaba a oscuras sin ti

F. De Palma: Y el camino hacia ti

Dimmi se vuoi restare

Forse ti sta succedendo la stessa cosa che è successa a me

So solo che ero al buio senza di te

E la strada che porta a te

[Estribillo: Ana Mena]

Se iluminaba

Con el sonido de una melodía lejana

Los dos bailamos hasta ver la madrugada

Y es que encontrarnos no fue solo por fortuna

Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola

Recógeme te espero a cualquier hora, hora

No quiero pasar esta noche sola

Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto

La città senza di te

Si illuminava

Con il suono di una melodia lontana

Tutti e due abbiamo ballato finché non vedevamo l’alba

E incontrarci non è stato solo per fortuna

Quando mi abbracci sento che il mio corpo vola, vola

Vieni a prendermi, ti aspetto a qualsiasi ora, ora

Non voglio passare questa notte da sola

Senza te, amore mio, il mio mondo è un deserto

La città senza di te





[Verso 3: Fred de Palma]

Qué es lo que pasa qué has hecho de mí

Como un embrujo, solo pienso en ti

Lunes o martes, da igual para mí

Siempre es festivo desde que te vi

Vamos a la playa a tomarnos unos tragos

Luego juntitos nos damos un baño

Ponte el bikini y pa fuera los jeans

Che succede, che hai fatto di me?

Come un incantesimo, penso solo a te

Lunedì o Martedì, fa lo stesso per me

È sempre un giorno di festa da quando ti ho vista

Andiamo in spiaggia a bere qualcosa

Dopo ci facciamo un bagno insieme

Metti il bikini e togliti i jeans

[Estribillo: Ana Mena]

Se iluminaba

Como tú te llamas yo no sé pero está bien

Quiero estar contigo en tu cama, vola, vola

Recógeme te espero a cualquier hora, hora

No quiero pasar esta noche sola

Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto

La città senza di te

Si illuminava

Come ti chiami non lo so ma va bene

Voglio stare con te nel tuo letto, volare, volare

Vieni a prendermi, ti aspetto a qualsiasi ora, ora

Non voglio passare questa notte da sola

Senza te, amore mio, il mio mondo è un deserto

La città senza di te





