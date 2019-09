Fred De Palma – Uebe feat. Boro Boro: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta la title track feat. Boro Boro dell’album Uebe, sesta traccia del quinto disco di Fred De Palma, disponibile dal 13 settembre 2019.

La nuova canzone è stata scritta dagli interpreti, mentre la produzione è stata curata da Rocco Rampino, in arte Congorock.

Uebe testo – Fred De Palma & Boro Boro

Download su: Amazon – iTunes

Io sono cresciuto in strada, Uebe, proprio come te

senza mai tornare a casa, Uebe, proprio come te

con i segni sulla faccia, Uebe, proprio come te

però adesso ce l’hai fatta, Uebe, proprio come me.

Ue, Uebe proprio come me

Ue, Uebe proprio come me.

Io sono cresciuto in strada, Uebe, proprio come te

senza mai tornare a casa, Uebe, proprio come te

con i segni sulla faccia, Uebe, proprio come te

però adesso ce l’hai fatta, Uebe, proprio come me.

Ue, Uebe proprio come me

Ue, Uebe proprio come me.





A 16 anni, Uebe

ancora non lo capivo

pensavo ai soldi, Uebe

ero ancora un ragazzino

ricordi quando io e te abbiamo deciso di mollare scuola

dalla coscienza di Zeno, all’incoscienza di zona

mentre pensavo al futuro, mi immaginavo che fosse un po’ il tuo

che i riflettori ti avrebbero seguita mentre correvi nel buio

adesso se sai dove andare è solo perchè sai da dove vieni

anche con la tempesta, ora siamo sereni.

Io sono cresciuto in strada, Uebe, proprio come te

senza mai tornare a casa, Uebe, proprio come te

con i segni sulla faccia, Uebe, proprio come te

però adesso ce l’hai fatta, Uebe, proprio come me.

Ue, Uebe proprio come me

Ue, Uebe proprio come me.

Ovunque vada chica (yeah)

abbiamo una taglia sulla nostra vita

Uebe, vada come vada riconoscerei tra mille i tuoi occhi da bandita, ma mami

se non mi ami domani rimedio

te che cambi idea in base a come cambia il meteo

dai non fare come se non t’importasse

che fai la gelosa se sono con altre

ora fumo (fhfhh)

li conto senza ti te

Uebe, giuro

te sei proprio come me perchè.





Io sono cresciuto in strada, Uebe, proprio come te

senza mai tornare a casa, Uebe, proprio come te

con i segni sulla faccia, Uebe, proprio come te

però adesso ce l’hai fatta, Uebe, proprio come me.

Ue, Uebe proprio come me

Ue, Uebe proprio come me.





Ascolta su: