Fred De Palma – Una volta ancora feat. Ana Mena: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Una volta ancora, nuovo singolo del rapper Fred De Palma con la collaborazione della giovane cantante e attrice spagnola Ana Mena, uscito il 4 giugno 2019 via Warner Music Italia.

Dopo la fortunata collaborazione dello scorso anno sulle note di “D’estate non vale” (certificato ben 2 volte Platino, oltre 42 milioni di streaming e quasi 95 del videoclip), i due tornano a duettare in questa bella canzone, scritta dal rapper torinese con la collaborazione di Federica Abbate, con produzione dei richiestissimi sforna hit Takagi & Ketra.

“Una volta ancora” è un’interessante brano che miscela il reggaeton e la bachata, che a parer mio ha tutte le caratteristiche di una vera e propria hit. Sarà uno dei tormentoni dell’estate 2019?

Fred De Palma – Una volta ancora testo

Download su: Amazon – iTunes

[Fred De Palma]

Ana Mena

(De Palma)

[Ana Mena]

De Palma

[F.D.P.]

Vorrei chiedere al vento

Di portarti da me

Vorrei chiedere al tempo

Di fermarsi da te, quando passo a trovarti se passa di lì

Tu mi chiedi il paesaggio com’è

Ti risponderò “niente di che”

Perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui.

[Insieme]

Dimmi se… tutto rimane

Per sempre uguale o va bene così

Dimmi che… il primo ricordo di me

[F.D.P.]

È che il buio da qui





[Ana Mena]

Si illuminava

E aveva il suono di una melodia lontana

E ballavamo a piedi nudi per la strada

Per incontrarsi basta un poco di fortuna

Abbracciami e vedrai che questa notte vola, vola

Ti vengo a prendere dove sei ora, ora

Stringimi così una volta ancora

Che amore mio, lo sai, sembra un deserto

La città senza di te.

[F.D.P.]

Dimmi che non sono come sembra

Dimmi che l’amore è soltanto una conseguenza

Ma a stare senza come farò?

Hai bucato la corazza del mio corazón

Uebe, il cielo è il nostro soffitto

Là c’è un letto matrimoniale

Cosa ne pensi se usciamo da questo locale?

Yeyeh

[Insieme]

Dimmi se tutto rimane

Per sempre uguale o va bene così

Dimmi che il primo ricordo di me

[F.D.P.]

È che il buio da qui

[Ana Mena]

Si illuminava

E aveva il suono di una melodia lontana

E ballavamo a piedi nudi per la strada

Per incontrarsi basta un poco di fortuna

Abbracciami e vedrai che questa notte vola, vola

Ti vengo a prendere dove sei ora, ora

Stringimi così una volta ancora

Che amore mio, lo sai, sembra un deserto

La città senza di te

[F.D.P.]

Non ci pensare dai dimmi di sì

Ora che è sabato anche il lunedì

Andiamo in spiaggia, prendiamo due drink

Resta in costume, dai togli quei jeans

Dai sei tranquilla, non sarà uno sbaglio

Senti che caldo, facciamoci un bagno

Ricorderai questa notte che il buio da qui





[Ana Mena]

Illuminava

[Insieme]

Como tú te llamas yo no sé pero está bien (traduzione: Come mi chiami non lo so, ma va bene)

Quiero estar contigo en tu cama (tradotto: Voglio stare con te nel tuo letto)

Vola, vola

[Ana Mena]

Ti vengo a prendere dove sei ora, ora

Stringimi così una volta ancora

Che amore mio, lo sai, sembra un deserto

La città senza di te





