MamboLosco – Faccio Apposta: audio e testo del nuovo brano

Faccio Apposta è la prima traccia di Arte, album di MamboLosco, uscito il 12 settembre 2019 e disponibile nel supporto fisico dal giorno dopo.

Leggi il testo e ascolta la track d’apertura dell’atteso disco d’esordio, scritta dall’interprete e ancora una volta prodotta da Andrea Nardi, nella quale il rapper canta i suoi successi artistici, uno dei motivi per i quali dice di tirarsela.

MamboLosco – Faccio Apposta testo

Nardi you drippin’





Uh

Me la tiro, faccio apposta (apposta)

Me ne fo**o di quanto mi costa (lil bitch)

Tanti contanti dentro la mia borsa (seh, seh)

Gocciolo sugo, ti faccio una doccia (spash)

Me la tiro, faccio apposta (seh bitch)

Me la tiro, faccio apposta (seh bitch)

Me la tiro, faccio apposta (ok)

Non c’ho soldi, ti faccio una doccia.

Se mi piace l’elmetto pure se da donna (uuuh ca**o)

Se hai da dire chiudi quella fogna

Secondo me tua mamma si vergogna (ah ah)

La mia shit piace pure a mia nonna

Tua mamma dice che fai schifo (bleah) la mia famiglia invece mi fa il tifo (ehi ehi)

Sono un blessato ringrazio Cristo (grazie)

Non vedevano l’ora che uscisse il mio disco (uuuh)

Me l’avevano detto che un giorno avrei vinto (seh)

Faccio arte, dipingo (seh)

Sopra un bit poi lo spingo (uh)

Trap for real mica finto

Chi lo avrebbe mai detto che avrei fatto bingo

Adesso guarda come blingo (guarda)

Faccio canne, non metto la siga nella cartina

Pantalone sotto il cu*o tranquillo è una cosa da nigga

Me la tiro e faccio apposta (apposta)

Se la giro me la giro grossa (big bitch)

Entro nel locale come a casa mia

Se sono con la gang è casa nostra (gang gang gang)

Guardano come se fossi una mostra (seh)

Dò fastidio e faccio apposta (apposta)

Tanti contanti dentro la mia borsa (uh)

Gocciolo sugo ti faccio una doccia (spash)

Mio fratello c’ha il pacco e finestra

Alzo i chilo non vado in palestra (flex flex)

Sono il flexer dell’anno lo so quindi fatemi spazio (seh)

E beccatevi Mambo che flexa

Già lo so che piaccio alla tua tipa

Oro giallo al collo come Pika (uh)

VVS Su tutte le dita

Se la tocco le ghiaccio la fi*a (bitch).





Me la tiro, faccio apposta (apposta)

Me ne fo**o di quanto mi costa (lil bitch)

Tanti contanti dentro la mia borsa (seh, seh)

Gocciolo sugo, ti faccio una doccia (spash)

Me la tiro, faccio apposta (seh bitch)

Me la tiro, faccio apposta (seh bitch)

Me la tiro, faccio apposta (ok)

Non c’ho soldi, ti faccio una doccia

Me la tiro, faccio apposta (apposta)

Me ne fo**o di quanto mi costa (lil bitch)

Tanti contanti dentro la mia borsa (seh, seh)

Gocciolo sugo, ti faccio una doccia (spash)

Me la tiro, faccio apposta (seh bitch)

Me la tiro, faccio apposta (seh bitch)

Me la tiro, faccio apposta (okay)

Non c’ho soldi, ti faccio una doccia.





