Fred De Palma – Il Tuo Profumo feat. Sofía Reyes: audio, testo e traduzione

Fred De Palma e la messicana Sofía Reyes, che canta anche in italiano, hanno dato vita a uno splendido duetto sulle note di Il Tuo Profumo, seconda traccia dell’album Uebe, uscito il 13 settembre 2019.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa bella canzone, scritta dagli interpreti e Federica Abbate e prodotta da Takagi & Ketra. Non mi meraviglierei affatto che questo orecchiabile pezzo possa divenire un singolo.

Fred De Palma – Il Tuo Profumo Testo e Traduzione

De Palma, Sofía

[De Palma]

Ero la perla tua e tu la perla mia

Ora tu per la tua e io per la mia

Ti giuro non capisco se è colpa mia

Ti giuro non capisco se è nostalgia

Mi gridi addosso: “Adesso respiro!”

Ma bevi un botto e piangi tequila

Quando servirci non ci serviva

Il resto del mondo non ci sentiva

Scusa se ti chiamo e non so che ora è

Tu vuoi qualcosa e no so cosa c’è

Vorrei una stanza in questo hotel

Con vista su di te

[Sofía Reyes]

Quanto mi manca gridarci tutto in faccia

Con il verde che scatta

Noi che ci spezziamo come sigarette in tasca

Che tanto poi ci passa non voglio che tu vada via

Ora che casa nostra è soltanto casa mia

E il tuo profumo non va più via

[Strofa 2: De Palma]

Dimmi che cosa non faresti mai

Se ti importa solo fare ‘sti like

Noi siamo uguali e mi maledirai





[Insieme]

Due gocce d’acqua in un mare di guai

Ti potresti pentire mentre sprofondi e pensi:

“Che fine” ma non rispondi e pensi: “Che dire”

Sui sentimenti non mi senti mentire

[De Palma]

Baby, ma tu non senti niente

Soltanto questa gente che non mi conosce e ti parla di me

[Sofía Reyes]

Quanto mi manca gridarci tutto in faccia

Con il verde che scatta

Noi che ci spezziamo come sigarette in tasca

Che tanto poi ci passa non voglio che tu vada via

Ora che casa nostra è soltanto casa mia

Insieme: E il tuo profumo non va più via

[Strofa 3: Insieme]

Y ahora sé que no te necesito

Y aunque si te extrañe poquito

Ya no va, conmigo ya no va, oh-oh

Cuando me hablabas bajito

Y me hacías de esos Mojitos

Pero ya, ni contigo ni conmigo va (Oh-oh)





E ora so che non ho bisogno di te

E anche se mi sei mancato un po ‘

Non funziona più, non funziona più con me, oh-oh

Quando mi parlavi a bassa voce

E mi hai fatto diventare quei Mojitos

Ma ora, né con te né con me va (Oh-oh)

[Ritornello: Sofía Reyes]

Quanto mi manca gridarci tutto in faccia

Con il verde che scatta

Noi che ci spezziamo come sigarette in tasca

Che tanto poi ci passa non voglio che tu vada via

Ora che casa nostra è soltanto casa mia

(Fred De Palma, Sofìa)

Insieme: E il tuo profumo non va più via





