Fred De Palma – Dio benedica il reggaeton feat. Baby K: video ufficiale e testo

Dal 15 marzo 2018, è disponibile via Warner Music Italia, “Dio benedica il reggaeton”, nuovo scoppiettante singolo del rapper torinese Federico Palana, meglio conosciuto come Fred De Palma, con la partecipazione della collega Baby K.

Prodotto dal leccese Rocco Rampino, in arte Congorock, il brano è accompagnato dal video ufficiale diretto dal veterano Mauro Russo, un filmato che in alcune scene vede il rapper ricoperto d’oro e circondato da “ragazze d’oro” che inoltre versano una famosa marca di tequila in alcuni bicchieri disposti a mo di piramide.

Dio benedica il Reggaeton testo – Fred De Palma feat. Baby K

Download su: Amazon – iTunes

Dio benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron, ye

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che Dio guardi

E benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che dio guardi

E benedica il reggaeton

E tutte ste tipe che lo muovono

Balla su di me che sono comodo

Bevo ste bottiglie baby che sembrano un molotov

Non chiedermi dove siamo perché non lo so

Hey, tu stai in casa triste io faccio in casa threesome

Tu non le hai mai viste, frate il paradiso

Ero qui con troppe fighe per poterle contare

Il mio cellulare è più un cellulharem

Quando mi conosci pensi che tipo

Dopo due tequila già pensi: “Che mito”

Mentre me la faccio lei dice: “Que rico

Papi que rico”





E spero che Dio benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy, bueno mami

Spero che dio guardi

E benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy, bueno mami

Spero che dio guardi

E benedica il reggaeton

[Baby K]

Questa notte io lo chiamo papi

Solo perché non so come si chiama

Sta tequila aspetto che ci scaldi

Fa 40 gradi, ci infiamma

Qui non si respira, dai facciamo bocca a bocca

Con lei fai il tuca tuca, con me fai il tocca tocca

La tipa che ti gira intorno fa il gioco dell’oca

Per te non ci sto sotto, stanotte ti sto sopra

Quando mi incontri pensi che tipa

Poi dopo due tequila già pensi maldita

Quanto mi diverto papi che vita

Papi che vita

E spero che Dio benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che dio guardie

E benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che Dio guardi me





FDP

LK Love King, yeah

Autori: Cicco Sanchez, Congorock, Baby K & Fred De Palma.





