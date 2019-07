Dolcenera – Amaremare: audio e testo del nuovo significativo singolo in difesa del mare

E’ un singolo ecologista quello rilasciato il 5 luglio 2019 da Dolcenera e battezzato Amaremare: leggi il testo scritto di suo pugno e ascolta il nuovo brano prodotto dai NEXT3 (team di producers).

Qui Emanuela Trane denuncia le cattive condizioni del pianeta e in particolar modo del mare, che come ormai tutti ben saprete, è purtroppo pieno di plastica. Non è un caso che questo brano è nato con la collaborazione di GreenPeace.

La cantante pugliese è infatti testimonial del progetto di GreenPeace “Plastic Radar” 2019, nato al fine di raccogliere via Whatsapp, segnalazioni fotografiche inerenti i rifiuti di plastica presenti in mare, ma anche a raccoglierli e a differenziarli nella maniera giusta. E immagino che queste segnalazioni siano un po’ quello che vedremo nel videoclip di prossima uscita.

Dolcenera Amaremare Testo

Alè!

Alè! Nanananaina.

Sdraiata sul divano con un caldo africano

provo a immaginare come fare la foto più bella dell’estate

che batte il record dei mi piace

mi serve un drone che dall’alto fa uno zoom

mi inquadra fluttuare stesa a pancia in su

ma sto per affogare

da sola in mezzo al mare.

Tra milioni e milioni di buste

lattine, le siga e cannucce

metà del pianeta di plastica

un bimbo gioca in spiaggia innocente

mi dice che la fine è imminente

che è anche colpa mia è evidente.





Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se mi ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se mi ama

A chi non piace godere

a chi non piace comprare

serve spazio mentale per avere morale

un photoshop alla Madre Terra

record di like al pianeta Terra.

Milioni e milioni di buste

bottiglie, piattini e cosucce

metà del pianeta di plastica

un bimbo gioca in spiaggia innocente

mi dice che la fine è imminente

che è stata colpa mia è evidente.

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se mi ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se mi ama

Amare il mare

Amare il mare

[?]

non c’è pane e società

non c’è pane e società





Alè! Nanananaina

Alè! Nanananaina

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se mi ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo se mi ama





