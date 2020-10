Leggi il testo della simpaticissima Eccaallà di Carl Brave

Eccaallà è la simpaticissima terza traccia racchiusa in Coraggio, secondo album in studio solista del cantautore, produttore e rapper romano Carl Brave: leggi il testo del brano.

Nella seconda era discografica dell’amato artista, negli scaffali dei negozi dal 9 ottobre 2020, sono presenti 17 interessantissimi inediti, tra i quali la canzone in oggetto, scritta, prodotta e interpretata dallo stesso Brave, che si conferma un poliedrico artista, un tuttofare.

Ricordo che il nuovo singolo del progetto è Parli Parli, altro gradevole pezzo impreziosito dalla voce di Elodie Di Patrizi, on air dallo stesso giorno della release dell’album, prodotto insieme a tha Supreme, dal quale erano in precedenza stati estratti Che poi (pubblicato il 22 gennaio), Regina Coeli (uscito il 10 marzo), Spigoli (13 maggio) e Fratellì (30 giugno).

Testo Eccaallà Carl Brave

[Introduzione]

Eh

Uh, eh

Uh, eh

Uh

Eh, eh, ehi

[1a Strofa]

Sì, mi lavo i denti col dito (Okay)

Faccio il conto di quanto ho dormito (Due, tre)

Nel letargo sognando Capalbio

Mi saluta forzando un sorriso (Ciao)

Tre caffè (Ehi), uno deca

C’è il Wi-Fi ma non si collega

Un corteo con Salvini e la Lega

Vorrei bere tutta l’enoteca (uh, ehi)

San Francesco a Ripa

La pioggia ci guida, nel cielo una gricia

Un bangla che fa il Ramadan, in TV c’è Dua Lipa

Ehi, aspetta che arrivo, è due ore che sbuffa

Dice che è stufa e che ha fatto la muffa

Chi dorme non po di’ davero che russa, mi do

Da una P di principiante

Da una mancia al ristorante (ehi)

Dall’eredità di famiglia e

Tuo nonno sposa la badante (Rumena)

Si sa che era uno frizzante

E tua madre è sempre più elegante (È bella)

C’ha un inciucio con l’edicolante

Che si sa che era un naso importante

[Pre-Rit.]

Ti dico: “Vai”, tu resti qua

Ti dico: “Vie'”, mi dici: “Nah” (Nah)

Tre msg, mo sta a diluvia’ e

Noi sul Grande Raccordo Anula’

E c’è sempre un amico che ogni santissimo giorno

C’ha voglia di andare a balla’ (E balla)





[Rit.]

Certe cose ritornano sempre

Come l’ex che non ti frega niente

Il pareggio con l’Inter, gli scarti su Tinder

Sanremo con le sue page’

Qui mi risale tutto ciò che ho preso

Come sale la febbre alle 5

Sotto casa mi urli come un capo ultrà

“‘Nnamo a balla’!” Ecco, eccallà

[2a Strofa]

In un’Alfa Romeo

Ho messo benza dentro ad un Uliveto

Per partire una volta davvero

Che succede? M’hai preso d’aceto

Sei scappata ai casini di Ostia

E vuoi smette’ di fumare l’IQOS

Hai il sorriso che sa di Żubrówka

Questo gelo che sa di febbraio

Poi sei andata a lavoro al Comune

Ricordi? C’avevo un amico in comune

Un Andrea, non ricordo il cognome

Noi che se ‘mbrachiamo alla sua salute

La mia amica di Napoli, ove’

Dice: “È tarocco, sicuro è Moncler?” (Ove’)

Questo taxi mi pare Varenne

Tu per me sei la crème de la crème

[Pre-Rit.]

Ti dico: “Vai”, tu resti qua

Ti dico: “Vie'”, mi dici: “Nah” (Nah)

Tre msg, mo sta a diluvia’ e

Noi sul Grande Raccordo Anula’

E c’è sempre un amico che ogni santissimo giorno

C’ha voglia di andare a balla’ (E balla)

[Rit.]

Certe cose ritornano sempre

Come l’ex che non ti frega niente

Il pareggio con l’Inter, gli scarti su Tinder

Sanremo con le sue pagelle

Qui mi risale tutto ciò che ho preso

Come sale la febbre alle 5

Sotto casa mi urli come un capo ultrà

“‘Nnamo a balla’!” Ecco, eccallà

[Post-Rit.]

“‘Namo a ballà! ‘Namo a ballà! ‘Namo a ballà!”

Eccallà, eccaallà, eccallà





[Ponte]

Non mi va più di andare a ballare

Ma al mio amico gli parte la nave

Beve male e dice non gli sale

Ma sale, sale, ahia (Uh), ahia (Uh), Uh)

E mi tocca portarlo lontano, lontano da qua

[Rit.]

Certe cose ritornano sempre

Come l’ex che non ti frega niente

Il pareggio con l’Inter, gli scarti su Tinder

Sanremo con le sue pagelle

Qui mi risale tutto ciò che ho preso

Come sale la febbre alle 5

Sotto casa mi urli come un capo ultrà

“‘Nnamo a balla’!” Ecc’, eccallà

[Conclusione]

“‘Namo a ballà! ‘Namo a ballà! ‘Namo a ballà!”

Eccallà, eccaallà, eccallà

“‘Namo a ballà! ‘Namo a ballà! ‘Namo a ballà!”

Eccallà, eccaallà, eccallà