Carl Brave – Che poi: testo e audio del singolo

E’ un Carl Brave innamorato o quantomeno molto preso da una ragazza, senza tuttavia mai concludere, nel contagioso singolo Che Poi, disponibile ovunque da mercoledì 22 gennaio 2020 via Island Records / Universal Music Italia.

Leggi il testo e ascolta la nuova orecchiabile canzone, scritta e prodotta dal cantautore Carlo Luigi Coraggio, meglio conosciuto come Carl Brave, che per la gioia dei sempre più numerosi fan, torna a rilasciare nuova musica che lo vede unico protagonista.

Era da tempo che l’artista capitolino classe 1989 non pubblicava un brano solista, ma da oggi è finalmente possibile ascoltare questo atteso e gradevole pezzo, caratterizzato da uno di quegli incisivi ritornelli, che restano nella testa dell’ascoltatore sin dal primo ascolto. Ascoltare per credere.

Carl Brave – Che poi testo

Download su: Amazon – iTunes

Come va?

Caffellatte e cornettino crema

La mattina sempre nello stesso bar

E non metti manco la catena

Rubi una Seven Up

Guarda là

Che si gira tutta Roma quando passi

Col tuo pantalone bianco all’Ara Pacis

Per educazione

Do un colpetto di clacson

E ti guardo

Che poi con te è tutto un flirtare

Ma tu non concludi mai

Ti ho preso due-tre girasoli per farmi perdonare

E dai…

La mia felpa fluo, uh-oh

Nei tuoi occhi blu-u-u

Eravamo un duo-uh-oh

Ma ora non lo siamo più

Sotto casa che ti faccio mille poste

Butti giù dalla finestra foto nostre

Io le acchiappo e grido “Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh-ohoh”





Una media per me (due)

Una birra, fai due (tre)

Una media per lei (due)

Una birra, fai due (tre)

Una media per me (due)

Una birra, fai due (tre)

Una media per lei (due)

Una birra, fai due

Tua madre fuma MS Rosse

Sorride, è bella, c’ha i colpi di tosse

Colpi di sole biondo platino

Che va di moda tra le signore

Tu sei il mio sangue, sei i miei capillari

Sei ‘na vecchia storia che sa di Campari

Sulla sedia le giacche s’abbracciano

Piante grasse ingrassano, due vite non ci bastano

Da amici a fratelli siamesi, siamesi

E poi sei sparita per mesi (per mesi)

E mo’ non capisco perché

Tra noi solo chilometri di pareti

Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh

Vorrei stare incastrati come gli origami

Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh

E sta’ lontani è come sta’ ai domiciliari

La mia felpa fluo, uh-oh

Nei tuoi occhi blu-u-u

Eravamo un duo-uh-oh

Ma ora non lo siamo più

Sotto casa che ti faccio mille poste

Butti giù dalla finestra foto nostre

Io le acchiappo e grido “Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh-ohoh”

Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh

Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh

Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh





Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh

Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh

Eh-oh, eh-oh, oh, eh-oh, eh-oh

Una media per me (due)

Una birra, fai due (tre)

Una media per lei (due)

Una birra, fai due (tre)

Una media per me (due)

Una birra, fai due (tre)

Una media per lei (due)

Una birra, fai due (tre)





Ascolta su: