Vergo stupisce tutti con “Bomba” alle Audizioni 2 di X Factor 2020: video e testo

Alle Audizioni 2 di X Factor 2020, il 29enne Giuseppe Piscitello, alias Vergo, si è beccato quattro si con il brano inedito Bomba, tramite il quale ha sbalordito sia i giudici che il pubblico presente.

Giuseppe è palermitano ma vive a Milano dove fa il portinaio e sogna di fare il cantante. Nella seconda puntata di Audition, andata in scena giovedì sera e trasmessa in diretta su Sky Uno, è salito sul palco con un look decisamente particolare ed ha presentato la sua canzone, che in realtà era stata rilasciata lo scorso luglio. Ecco il video della sua performance:

Si, perché Giuseppe ha già esperienza nella musica: spulciando su Spotify, apprendo che ha all’attivo un EP pubblicato il 21 settembre 2018 ed intitolato “Tra 7” e i singoli “Vado In Alto” e “L’Animo Nero”, rispettivamente rilasciati il 13 marzo 2019 e il 7 aprile 2020. Non è invece presente questo pezzo datato 17 luglio 2020, che è tuttavia ascoltabile su Youtube. Nella brevissima bio su Spotify si legge: “Un cantautore dall’animo nero con un passato oscuro e la voglia di raccontarlo. Il suo sound è una ricerca emotiva e musicale tra ricordi e sperimentazione.”

Bomba è una latineggiante canzone che fonde pop e reggaeton, nella quale questo ragazzo utilizza l’autotune come strumento. Per tali motivi è riuscito a colpire positivamente i giudici che all’unanimità gli hanno dato quattro convintissimi pollici in su.

Vergo – Bomba testo

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

Chissà cosa ne sarà

Dale, amunì, dale, amunì





Dai mostrati per me

Segreti nella balè, yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba (Bomba), le catene si sciolgono, bomb

L’onda (L’onda, l’onda, eh)

Ci sta dicendo: “balla”

Le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Mi figuri tra la gente (uoh)

Ma non sei quello di sempre

Siamo degli stessi gusti (si)

Ci sta, vita, ci sta (ci sta)

Uno sguardo ci prende

Libe-libe-libera bae

Me ne frego dei giudizi (uh-uh)

Ci sta, vita, ci sta

Bomba (Bomba), le catene si sciolgono, bomb

L’onda (L’onda, l’onda, eh)

Ci sta dicendo: “balla” (balla)

Le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

(Non farti indietro ma-ma-mai)





L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

L’occhio lo desidera

Dale, amunì, dale, amunì

Ricordati chi sei

Un bacio nella balè, yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba (Bomba), le catene si sciolgono, bomb

L’onda (L’onda, l’onda, eh)

Ci sta dicendo: “balla” (balla)

Le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba (Bomba), ah-ya-ye-ye-ye-ya-ya-ya

L’onda, yeh, l’onda, l’onda, eh

Balla, ah-ya-ye-ye-ye-ya-ya-ya

Non farti, non farti indietro mai