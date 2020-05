Carl Brave, tha Supreme & Mara Sattei – Spigoli: ascolta il nuovo singolo (testo)

Rilasciato il 13 maggio 2020, Spigoli è un singolo tutto romano, scritto e interpretato da Carl Brave, Mara Sattei & tha Supreme: il testo del brano, che arriva dopo Che Poi e Regina Coeli.

Il cantautore e rapper romano Carl Brave, per la prima volta insieme a Davide e Sara Mattei, sulle note di questo coinvolgente brano (ascoltalo), che vede quel geniaccio di Supreme nelle vesti di rapper e produttore, il che non è affatto una novità. Negli ultimi tempi, il 19enne Davide è indubbiamente uno dei rapper e producer più richiesti nella penisola.

Dopo essersi messo in proprio, l’artista classe 1989, Carlo Luigi Coraggio, aka Carl Brave, non può che essere soddisfatto dei risultati che sta ottenendo senza il collega Franco 126. In questi mesi, oltre ad aver rilasciato i due fortunati singoli, ha anche collaborato con Francesca Michielin sulle note di Star Trek e con Random in Marionette. Anche i Mattei non possono di certo lamentarsi di come vadano le cose: se Davide è ormai da considerare nell’Olimpo di questo genere musicale, la sorella, dopo la poco fortunata esperienza alla tredicesima edizione di Amici, si sta facendo strada, anche grazie alla spinta del fratello. In Spigoli, brano che utilizza un sample estratto dal brano “Needed Me” di Rihanna e che a poche ore dalla release è già divenuto virale, i due a tratti duettano, intersecando alla perfezioni le loro voci.

Testo Spigoli Carl Brave tha Supreme

[C. Brave]

Ricordi, eri leggera, una libellula sotto la cera

Ti ho persa ed era palese

Eri gocce di pioggia dentro una bufera

Siamo la scia di una stella cometa

Come una droga, ma solo l’ascesa

Una forchetta che infilza la presa

Ti tengo la mano, tu molli la presa

Sogno che muori e t’allungo la vita

Più ti vorrei fuori più resti decisa

Tornare di nuovo ma sei fuori moda

Non pijo la *sniff* che ci vai a’ rota

Borderline, allungo il gin col lime

Co’ uno sputo di Sprite

Chi nasce tondo può avere gli spigoli

Ti ho abbracciata e so pieno di lividi

[C. Brave & M. Sattei]

E siamo soli a parte il cane

A parte il quadro, quello orrendo, di tua madre

La camicia sa di fumo, di catrame

Siamo attaccati ma mi manchi come il pane

[Mara S. & tha S.]

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora

Nella testa ancora

Pensa un po’ al perché

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora

Nella testa ancora

Pensa un po’ al perché





[M. Sattei]

Guardo il giorno, contro luce

Specchi appesi, facce stufe

Vetri scuri, stelle chiare

Luci accese, magnitudine

Di sette giorni ne ho già persi quattro

Per accontentarmi di ogni mia abitudine

Poi penso al mondo come ritagliarlo

Non lasciare i bordi sulle cose stupide

La testa mia in galleria, passa

Da sempre pura follia

Sono di gola, di mio e basta

Ma sembra una sartoria

Gli stessi spigoli in cui io sbatto

Mentre la mente ha un fare distratto

Sotto la giacca il mio cuore infranto

Vicino all’anima mia

[tha Supreme & Mara S.]

Gli stessi spigoli in cui io sbatto

Mentre la mente ha un fare distratto

Sotto la giacca il mio cuore infranto

Vicino all’anima mia

Se sto con hoe, senza mi accorgo

Di star bene senza tutta ‘sta merxa intorno

Brotha, chiama ganja se l’acqua sfora sopra il bordo

Se rispondo, oh-ooh

Non mi espongo, oh-ooh

Strilliamo: “Oh-ooh”, ehi

Un clacson nelle mie orecchie

Come si sente il torto, oh, eh

E wow-wow-wow, uuh-uuh

Ultimamente stavo giù

Per sapere cosa fare guardo solamente alla mia moon

Non sopporto te

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora

Nella testa ancora

Pensa un po’ il perché

[Ritornello: Mara Sattei & tha Supreme]

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora

Nella testa ancora

Pensa un po’ al perché

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora

Nella testa ancora

Pensa un po’ al perché

[Carl B.]

Spigoli, sì spigoli mi

(Sto correndo, sto correndo)

Cambiano i connotati

Spigoli dividono

Spigoli, sì spigoli mi

(Sto correndo, sto correndo)

Cambiano i connotati

Spigoli mi levano te

[Mara Sattei & tha Supreme]

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora

Nella testa ancora

Pensa un po’ al perché

Non sopporto te, ehi

Quando metto apposto me

Spigoli, mi incastro ancora

Nella testa ancora

Pensa un po’ al perché

[tha S.]

(Non sopporto te)





