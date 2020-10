Ascolta Migranti di Francesco Guccini & I Musici (con testo)

Migranti è l’inedita traccia di Francesco Guccini & I Musici, che chiude Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente, secondo capitolo della raccolta contenente le più indimenticabili e belle canzoni del cantautore, negli scaffali dei negozi da venerdì 9 ottobre 2020.

Dopo il successo di Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti, rilasciato il 15 novembre 2019, è finalmente uscita “Non Vi Succederà Niente”, che racchiude dodici tracce interpretate da artisti del calibro di Zucchero, Levante, Ermal MEta, Mahmood, Vinicio Capossel,a Jack Savoretti, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Petra Magoni, Fabio Ilacqua e Mauro Pagani.

C’è poi questa significativa dodicesima ed ultima traccia che ha dei retroscena piuttosto interessanti, in quanto presentata nel 2018 al Festival di Sanremo da Enzo Iacchetti, per poi venir rifiutata dalla commissione presieduta da Claudio Baglioni. Alla fine, l’amareggiato conduttore di Striscia la Notizia decise di interpretarla nel suo spettacolo teatrale (Libera nos domine).

E’ ora finalmente disponibile nella versione del suo autore e non è difficile intuire che in questo pezzo si parli di immigrazione, di gente che scappa da guerre e miseria al fine di cercare di costruirsi un futuro degno di essere vissuto.

Andavamo che non era ancor giorno

La bocca piena di stoni e dolore

Lasciavamo in un niente di ore lì attorno

Una casa di gente e di amore

E una terra da imfami, di sassi e di rabbia

La miseria attaccata alla pelle come una scabbia

Ma nei petti gonfiava un respiro

Che volava in giro come una danza

E andavamo nel mondo, Americhe e Europa

Dovunque ci fosse uno spazio comunque

Sapendo di andare a soffrire

Per vivere e ricostruire

Mescolammo al sangue la storia

Per creare… una nuova… e vitale memoria

In un turbinio di speranza

Di vita futura, lavoro, di gioia

Per noi a decine, a migliaia, per noi così in tanti

Per noi niente e nessuno

Per noi emigranti

E partiamo per caso, per sorte

Su quei gusci di noce affollati

Di scafisti violenti, di umanità nuda

Donne, vecchi, bambini e di morte

Un confuso partire, ignoto l’arrivo

Non più l’ora od il giorno

Ma se arrivi e da vivo

Ma nei cuori si allarga un respiro

Che ci spinge a andare ad osare sul mare





Fra paure e gli stenti di quel mare mai visto

Ma stringendo un sogno fra i denti

Che qualcuno lontano ci accolga

Ci tenda una mano a noi supplicanti

A noi meno di niente e nessuno

Noi diversi di pelle e cultura

Noi che siamo anche forse il futuro

A noi, i migranti

E veniamo da un mondo di guerre e di fame

Dovunque

E cerchiamo una patria comunque, per tornare a sperare

Per vivere ancora

E veniamo da un mondo di guerre e di fame

Dovunque

E cerchiamo la patria comunque, per tornare a sperare

Per tornare a sperare

Per vivere ancora

E ricominciare