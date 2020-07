Carl Brave – Fratellì: audio e testo del singolo

Rilasciato mercoledì 1 luglio 2020 per Island Records, Fratellì è un simpaticissimo singolo del rapper e cantautore romano Carl Brave che arriva a poco più di un mese e mezzo dall’ultima fortunata release Spigoli.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, scritta e prodotta da Carlo Coraggio, aka Carl Brave. La calda stagione è da poco iniziata così anche questo grande artista prova a far breccia nei cuori degli ascoltatori con questo allegro pezzo, che tuttavia a parer mio non ha le carte in regola per divenire una delle hit dell’estate 2020.

Oltre alla citata Spigoli, con tha Supreme e Mara Sattei, in questo 2020 Carlo ha rilasciato anche Regina Coeli e Che Poi, usciti rispettivamente il 10 marzo e il 22 gennaio, ma l’artista ha anche collaborato con Random in Marionette (racchiuso nell’EP d’esordio Montagne Russe) e con Francesca Michielin in Star Trek, nona traccia del quarto album Feat (Stato Di Natura).

Fratellì – Carl Brave – Testo

Ehi, ehi

Ma che stai a dì

Ho fatto il patto con NCC

Ipnotizzato da un Arbre Magic

Scende un terrone, lei dice: “Marì”

Caccia i soldi ma non fare il CID, ehi

che dice Milano? A Roma ok ehi

Ieri ho fatto le 6

Stavo a Verona con tutti i budei, ehi

Zì’ ti vedo sciupato

Vacci piano, non è parmigiano (ah, no?)

Dici: “smetto domani”

Dai fratè, te se allunga il naso

E c’ho fame, mangiamo su Just Eat

Ed il sushi c’ha rapinato

Elevato le quattro B dai tuoi passi

E non vale se ci bevi il mediterraneo

Esco di casa con lei, mi sorride, è felice tutto il vicinato

Se bevo metà desperados mi sale la pezza da alcolizzato

Mi chiama ‘mbare da un’ora

Un mezzo terrone che studia a Milano, ehi

Ed è il solo contatto che abbiamo

A fratellì

Smettila, smettila con quella roba lì

Daje fratellì

No, smettila, smettila e daje, non fa’ così

A fratellì

Smettila, smettila con quella roba lì

Daje fratellì

No, smettila, smettila e daje, non fa’ così





Smettila, smettila, smettila

Con quella roba lì

Smettila, smettila, smettila

Smettila fratellì

Smettila, smettila, smettila

Con quella roba lì

Smettila, smettila, smettila

Smettila fratellì

Ne do una, poi due, poi tre

Smettere no, non è mai facile

Me ne vado in bagno, te ne lascio una

Ma se non mi segui la tengo per me

Ho lo spaccino che manda i messaggi alle 5

che ha cinque posti ma da 0.3

Non la divido nemmeno con lei

Figurati un pezzo mo che siamo in sei

In mezzo a un parcheggio vicino al raccordo

Dice che l’ha presa a balocco

Quella che appena la dai ti fa andare di corpo

Pronto, pronto soccorso

Ci vai sotto, campione, devi fa’ attenzione

(A giudicone)

Ma che giudicone, non fare il fregnone che non sei Khalifa

E nemmeno un punk rocker

Lei diventa una vacca, sta casa è un porcile

Non voglio pensarci che sta per finire

Se riuscirò a farlo non riesco a venire

Se vado a dormire non riesco a dormire

Ce magni e ce dormi

Ma che stai a di’

Manco in Brasile figurati qui, figurati zì’

Ehi (ehi) come dico

Do la caramella come un poliziotto

Con la dipendenza che si tiene quello che trova e ti accolla un po’ meno di quello che pensa tu dovresti avere

Fa una chiamata, sì, poi ti fa bere

Dai fratellino, che i soldi finiscono in breve

Buffi, ti inseguono e non ti fa bene





A fratellì

Smettila, smettila con quella roba lì

Daje fratellì

No, smettila, smettila e daje, non fa’ così

A fratellì

Smettila, smettila con quella roba lì

Daje fratellì

No, smettila, smettila e daje, non fa’ così

Smettila, smettila, smettila

Con quella roba lì

Smettila, smettila, smettila

Smettila fratellì

Smettila, smettila, smettila

Con quella roba lì

Smettila, smettila, smettila

Smettila fratellì





