Sam Smith – Diamonds: guarda il video e leggi il testo e la traduzione della canzone

Rilasciato il 18 settembre 2020, Diamonds è il sesto anticipo del terzo album in studio di Sam Smith intitolato Love Goes, la cui release è fissata al successivo 30 ottobre su Capitol Records/Universal, a poco meno di tre anni di distanza da The Thrill of It All, ultima fortunata fatica discografica certificata Oro nella penisola.

Dopo My Oasis, primo vero singolo estratto dall’atteso progetto formato da undici tracce inedite e sei bonus tracks (scritte negli ultimi due anni, definiti i più sperimentali della sua vita, sia personalmente che musicalmente), ognuna caratterizzata da una storia diversa da raccontare, è il momento di questa contagiosa canzone (il testo e la traduzione in italiano), scritta dal cantautore britannico con la collaborazione di OZGO (Oscar Gorres) & Shellback, che hanno anche curato la produzione.

In questo pezzo, il cantante parla di una love story che sembra ormai giunta al capolinea. Il video ufficiale è stato diretto da Luke Monaghan per Black Dog Films e vede l’artista assoluto protagonista: il cantante si trova in una stanza vuota, che sta a rappresentare il vuoto lasciato da questa persona, e si destreggia con il ballo, cosa che come ben sapete, gli riesce piuttosto bene.

Ricordo che nel disco vi saranno anche le già conosciute Fire on Fire, Dancing With A Stranger, How Do You Sleep?, To Die For e I’m Ready.

Sam Smith – Diamonds testo

[Intro]

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds

[1a Strofa]

Have it all, rip our memories off the wall

All the special things I bought

They mean nothing to me anymore

But to you, they were everything we were

They meant more than every word

Now I know just what you love me for (Mmm)

[Pre-Rit.]

Take all the money you want from me

Hope you become what you want to be

Show me how little you care

How little you care, how little you care

You dream of glitter and gold

My heart’s already been sold

Show you how little I care

How little I care, how little I care

[Rit.]

My diamonds leave with you (Mmm)

You’re never gonna hear my heart break (Mmm)

Never gonna move in dark ways (Mmm)

Baby, you’re so cruel

My diamonds leave with you (Mmm)

Material love won’t fool me (Mmm)

When you’re not here, I can’t breathe (Mmm)

Think I always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

[2a Strofa]

Shake it off, shake the fear of feeling lost

Always me that pays the cost

I should never trust so easily

You lied to me, lie-lied to me

Then left with my heart ’round your chest (Mmm)

[Pre-Rit.]

Take all the money you want from me

Hope you become what you want to be

Show me how little you care

How little you care, how little you care

You dream of glitter and gold

My heart’s already been sold

Show you how little I care

How little I care, how little I care

[Rit.]

My diamonds leave with you (Mmm)

You’re never gonna hear my heart break (Mmm)

Never gonna move in dark ways (Mmm)

Baby, you’re so cruel

My diamonds leave with you (Mmm)

Material love won’t fool me (Mmm)

When you’re not here, I can’t breathe (Mmm)

Think I always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

[Post-Rit.]

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Always knew (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)





[Bridge]

You’re never gonna hear my heart break

Never gonna move in dark ways

Baby, you’re so cruel

My diamonds leave with you

Material love won’t fool me

When you’re not here, I can’t breathe

Think I always knew

My diamonds leave with you, oh

[Rit.]

My diamonds leave with you (Mmm)

You’re never gonna hear my heart break (Mmm)

Never gonna move in dark ways (Mmm, oh)

Baby, you’re so cruel (So cruel)

My diamonds leave with you (Mmm)

Material love won’t fool me (Mmm)

When you’re not here, I can’t breathe (Mmm)

Think I always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

[Post-Rit.]

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Always knew

My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)

Always knew

My diamonds leave with you





Diamonds Sam Smith traduzione

[Introduzione]

Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti

Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti

Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti

Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti

[Strofa 1]

Prendi tutto, togli dal muro i nostri ricordi

Tutte le cose speciali che ho comprato

Non significano più nulla per me

Ma per te rappresentavano tutto di noi

Significavano più di ogni parola

Adesso so il perché mi amavi (Mmm)

[Pre-ritornello]

Prendi tutti i soldi che vuoi da me

Spero tu diventi ciò che vuoi essere

Fammi vedere quanto poco ci tieni

Quanto poco ti interessi, quanto poco ti importi

I tuoi sogni d’oro scintillante

Il mio cuore è già stato venduto

Dimostrarti quanto poco mi importi

Quanto poco mi importi, quanto poco mi importi

[Ritornello]

I miei diamanti vanno via con te (Mmm)

Non sentirai mai il mio cuore andare a pezzi (Mmm)

Non si muoverà mai in modi oscuri (Mmm)

Tesoro, sei così crudele

I miei diamanti vanno via con te (Mmm)

L’amore materiale non mi incanterà (Mmm)

Quando non ci sei, mi manca il respiro (Mmm)

Credo di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)





[Strofa 2]

Fattela passare, scuoti la paura del sentirsi perso

Sempre io che ne pago il prezzo

Non dovrei mai fidarmi così facilmente

Mi hai mentito, me-mentito

Poi te ne sei andato con il mio cuore sul tuo petto (Mmm)

[Pre-ritornello]

Prendi tutti i soldi che vuoi da me

Spero tu diventi ciò che vuoi essere

Fammi vedere quanto poco ci tieni

Quanto poco ti interessi, quanto poco ti importi

I tuoi sogni d’oro scintillante

Il mio cuore è già stato venduto

Dimostrarti quanto poco mi importi

Quanto poco mi importi, quanto poco mi importi

[Ritornello]

I miei diamanti vanno via con te (Mmm)

Non sentirai mai il mio cuore andare a pezzi (Mmm)

Non si muoverà mai in modi oscuri (Mmm)

Tesoro, sei così crudele

I miei diamanti vanno via con te (Mmm)

L’amore materiale non mi incanterà (Mmm)

Quando non ci sei, mi manca il respiro (Mmm)

Credo di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

[Post-ritornello]

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

L’ho sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Ho sempre saputo (diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

[Ponte]

Non sentirai mai il mio cuore andare a pezzi

Non si muoverà mai in modi oscuri

Baby, sei così crudele

I miei diamanti vanno via con te

L’amore materiale non mi ingannerà

Quando non sei qui, non riesco a respirare

Penso di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te, oh

[Ritornello]

I miei diamanti vanno via con te (Mmm)

Non sentirai mai il mio cuore andare a pezzi (Mmm)

Non si muoverà mai in modi oscuri (Mmm, oh)

Tesoro, sei così crudele (così crudele)

I miei diamanti vanno via con te (Mmm)

L’amore materiale non mi incanterà (Mmm)

Quando non ci sei, mi manca il respiro (Mmm)

Credo di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

[Post-ritornello]

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

L’ho sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

Woah-oh (Diamanti, diamanti, diamanti, diamanti)

L’ho sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno con te