Sam Smith & Burna Boy in My Oasis: ascolta la nuova canzone (testo e traduzione)

Il cantautore londinese Sam Smith e il collega nigeriano Burna Boy, hanno unito le forze in My Oasis, singolo rilasciato giovedì 30 luglio 2020 su Capitol Records. Vai al testo e alla traduzione in italiano.

Dopo aver rilasciato in questo 2020 “I Feel Love” e “I’m Ready” (con Demi Lovato), l’artista britannico torna con questa interessante canzone, scritta insieme a Jimmy Napes, che con Ilya Salmanzadeh ha anche curato la produzione.

Si presume che i citati brani, faranno parte di un futuro terzo album in studio, successore di The Thrill of It All (novembre 2017). Sembra invece che “How Do You Sleep?”, singolo rilasciato il 19 luglio 2019, non ne farà parte.

Testo My Oasis di Sam Smith

[1a Strofa]

Keep thinkin’ that I’m seein’ water

You’re playing tricks on me in the sun

See your shadow in the courtyard

Stays until the day is done

The desert don’t end, the rain don’t fall

And I can’t pretend I don’t want you all

‘Cause I want you all

You all, you all, you all

[Pre-Rit.]

Oh, babe, I really need you

My feelings gettin’ deeper

My mind is in a free fall

But there’s nothing I can do when it comes to you

You play with my emotions

I’m flowin’ like the ocean

I pray for your devotion

‘Cause there’s nothing I can do when it comes to you

[Rit.]

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

There’s nothing I can do when it comes to you

[2a Strofa: Burna Boy]

Wait a minute, tell me why you’re movin’ like that

Na, you wey I choose, but you make it so hard

I gave you my heart, you’re makin’ it so dark

But there’s nothing I can do when it comes to you

You takin’ it for granted

A lot of silence, the river don’t end

‘Cause I want you all, yeah

You all, you all, you all





[Pre-Rit.]

Oh, babe, I really need you

My feelings gettin’ deeper

My mind is in a free fall

But there’s nothing I can do when it comes to you

You play with my emotions

I’m flowin’ like the ocean

I pray for your devotion

‘Cause there’s nothing I can do when it comes to you

[Rit.]

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

There’s nothing I can do when it comes to you

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

My oa, my oa, my oasis

There’s nothing I can do when it comes to you

[Outro: Burna Boy]

I remember me tell you [?]





My Oasis traduzione Sam Smith

[1a Strofa]

Continuo a pensare di vedere l’acqua

Vuoi giocarmi brutti scherzi sotto il sole

Vedo la tua ombra nel cortile

Resta fino al termine della giornata

Il deserto non finisce, la pioggia non cade

E non posso fingere di non volervi tutti

Perché vi voglio tutti

Tutti, tutti, tutti

[Pre-Rit.]

Oh, tesoro, ho davvero bisogno di te

I miei sentimenti stanno diventando più profondi

La mia mente è in caduta libera

Ma non c’è nulla che io possa fare quando si tratta di te

Tu giochi con le mie emozioni

Sto scorrendo come l’oceano

Prego per la tua devozione

Perché non c’è niente che possa fare quando si tratta di te





[Rit.]

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

Non c’è nulla che possa fare quando si tratta di te

[2a Strofa]

Aspetta un attimo, dimmi perché ti stai muovendo così

Na, sei tu quello che scelgo, ma lo rendi difficilissimo

Ti ho dato il cuore, lo stai rendendo così oscuro

Ma non c’è nulla che possa fare quando si tratta di te

Lo dai per scontato

Tanto silenzio, il fiume non finisce

Perché vi voglio tutti, sì

Tutti, tutti, tutti

[Pre-Rit.]

Oh, tesoro, ho davvero bisogno di te

I miei sentimenti stanno diventando più profondi

La mia mente è in caduta libera

Ma non c’è nulla che io possa fare quando si tratta di te

Tu giochi con le mie emozioni

Sto scorrendo come l’oceano

Prego per la tua devozione

Perché non c’è niente che possa fare quando si tratta di tete

[Rit.]

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

Non c’è nulla che possa fare quando si tratta di te

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

La mia o, la mia o, la mia oasi

Non c’è niente che io possa fare quando si tratta di te

[Outro: Burna Boy]

Mi ricordo di averti detto [?]