Ascolta e leggi il testo di Morositas by Federica Carta e Random

Morositas, singolo che vede duettare la cantautrice romana Federica Carta e il cantante e rapper campano Random, è una simpaticissima e gradevole canzone, disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 18 settembre 2020.

Leggi il testo e ascolta questo brano prodotto da Katoo, già al lavoro con la Carta nelle ultime release “Easy” e “Bullshit”, rispettivamente pubblicati lo scorso marzo e aprile.

La traccia, che alterna sonorità anni ‘50 al rap, parla dell’amarezza che la protagonista ha per via di una storia d’amore che non va proprio a gonfie vele, un amaro che Federica sceglie di togliersi dalla bocca affogando i dispiaceri nei dolciumi, nella fattispecie nelle famosissime e storiche caramelle gommose alla liquirizia, il che rende questo pezzo anche una sorta di spot.

A fare soffrire la protagonista, in questa relazione fatta di tira e molla, sono i comportamenti del giovane e talentuoso Emanuele Caso, alias Random, che a dispetto della giovanissima età (è classe 2001), ha già scalato le classifiche con i singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”, il tutto in appena un anno.

Morositas Federica Carta Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Come on!





[1a Strofa]

Giuro… c’ho provato anch’io

c’ho provato anch’io

come l’ultima volta

quando dicevi “resta”

cosa… faresti al posto mio

prima di parlare

prima della fine

Giuro… c’ho provato anch’io

fuori dal locale

cercando di cambiare

dimmi….’ a che serve uscire?

fuori dalla porta

con te a bere vodka

[Ponte]

Sei fatto così

vecchio orgoglio, stessa giacca

e no, non puoi dire si

alla prima che ti cerca

[Ritornello]

Ricorda solo le cose belle

perché il peggio l’ho pagato tutto io

seduta di notte, mangio caramelle

anche se avrei… preferito stare a Rio

e son le quattro di domenica

e sfioro l’alba con le dita

finisce la notte, si prende le stelle

mentre mangio l’ultima Morosita

[2a Strofa: Random]

Giuro… non ci provo più il fumo

dentro ai miei occhi gira

dentro ai tuoi occhi vedi

come fuori è ancora buio

non ci crede nessuno

io chiudo gli occhi e volo!

tu sai come sono

e siamo un’anima

leggera volerà

lontano libera

l’alba che mi solletica

il tuo viso col mio

ancora un altro addio-o-o





[Ritornello]

Ricorda solo le cose belle

perché il peggio l’ho pagato tutto io

seduta di notte, mangio caramelle

anche se avrei… preferito stare a Rio

e son le quattro di domenica

e sfioro l’alba con le dita

finisce la notte

si prende le stelle

mentre mangio l’ultima Morosita

[Ponte: Federica Carta, Random]

Sei fatto così

mi dedichi sempre la stessa canzone

Amore, mi parli così

fino a che (fino a che)

non ce la faccio più

[Ritornello: Federica, Insieme]

Ricorda solo le cose belle

perché il peggio l’ho pagato tutto io

seduta di notte, mangio caramelle

anche se avrei… preferito stare a Rio

e son le quattro di domenica

e sfioro l’alba con le dita

finisce la notte

si prende le stelle

mentre mangio l’ultima Morosita