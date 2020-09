Deftones – Genesis: video, testo e traduzione del singolo

Genesis è un singolo dei Deftones rilasciato il 18 settembre 2020 come secondo estratto dal nono album in studio Ohms, disco composto da dieci inediti, negli scaffali dei negozi dal successivo 25 settembre.

Il testo e la traduzione in italiano di questa canzone del gruppo alternative metal statunitense, che arriva a poco meno di un mese dalla release del primo estratto Ohms.

Il brano è stato scritto dal gruppo di Sacramento composto da Abe Cunningham, Chino Moreno, Frank Delgado, Stephen Carpenter e dal bassista Sergio Vega, mentre la produzione è di Terry Date, che ha curato la produzione dell’intera nona era discografica della band.

Deftones – Genesis testo

[Strofa 1]

I reject

Both sides of what I’m being told

I’ve seen right through

Now I watch how wild it gets

I finally achieve

Balance, balance, balance, balance

Approaching a delayed

Rebirth, rebirth, rebirth, rebirth

I’m positive

There’s no sense to what I’m being sold

Yet here I go

I watch how wild we get

Oh, can you taste your life?

Balanced, balanced, balanced, balanced

How will you spend your time?

Reborn, reborn, reborn, reborn

[Ritornello]

Climbing out of the ashes

Turning time inside out

We’re miles beyond the sound

[Strofa 2]

We’ll start again

Taste a lifestyle that never gets old

Yet here we go

Just watch how wild it gets

I finally achieve

Balance, balance, balance, balance

Approaching a delayed

Rebirth, rebirth, rebirth, rebirth

[Ritornello]

Climbing out of the ashes

We’re turning time inside out

We’re floating off in the ether

We’re miles beyond the sound





[Ponte]

We’re everywhere

No need to return

I’ll show you the way

We’re everywhere

No need to return

I can show you where

No need to return

I can show you

[Ritornello]

Climbing out of the ashes

We’re turning time inside out

Floating off in the ether

We’re miles beyond the sound

[Outro]

Oh, can you taste your life?

Balanced

How will you spend your time?

Reborn





Deftones Genesis traduzione

[Strofa 1]

Io respingo

Entrambe le versioni di quello che mi è stato detto

Ho capito la situazione

Ora osservo come diventa selvaggio

Finalmente ho raggiunto

L’equilibrio, equilibrio, equilibrio, equilibrio

Avvicinandomi a una ritardata

Rinascita, rinascita, rinascita, rinascita

sono sicuro

Non ha acun senso quello che mi hanno venduto

Eppure eccomi qui

Guardo come diventiamo selvaggi

Oh, senti il sapore della tua vita?

Bilanciato, bilanciato, bilanciato, bilanciato

Come passerai il tuo tempo?

Rinato, rinato, rinato, rinato

[Ritornello]

Arrampicarsi dalle ceneri

Capovolgere il tempo

Siamo a miglia oltre il suono





[Strofa 2]

Ricominceremo

Ci gusteremo uno stile di vita che non invecchia mai

Eppure eccoci qui

Guarda come diventa selvaggio

Finalmente ho raggiunto

L’equilibrio, equilibrio, equilibrio, equilibrio

Avvicinandomi a una ritardata

Rinascita, rinascita, rinascita, rinascita

[Ritornello]

Arrampicarsi dalle ceneri

Stiamo capovolgendo il tempo

Stiamo fluttuando nell’etere

Siamo a miglia oltre il suono

[Ponte]

Siamo ovunque

Senza alcun bisogno di tornare

Ti mostrerò la strada

Siamo ovunque

Senza alcun bisogno di tornare

Posso mostrarti dove

Senza bisogno di tornare

Posso mostrarti

[Ritornello]

Arrampicarsi dalle ceneri

Stiamo capovolgendo il tempo

Fluttuando nell’etere

Siamo a miglia oltre il suono

[Outro]

Oh, senti il sapore della tua vita?

Equilibrato

Come trascorrerai il tuo tempo?

Rinascita