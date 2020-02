Sam Smith – To Die For: video ufficiale, audio, testo e traduzione del singolo

Sam Smith è la testa di un manichino nel video che accompagna To Die For, singolo uscito il 14 febbraio 2020 come quinto anticipo dell’album omonimo, il cui rilascio è fissato al successivo 1° maggio, a due anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica The Thrill of It All, certificata Oro nella penisola.

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Grant Singer. Il brano arriva dopo Fire on Fire, Dancing with a Stranger, How Do You Sleep? e I Feel Love, ma nel disco saranno presenti altre nove tracce delle quali al momento non si conosce nemmeno il titolo.

In questa canzone, scritta insieme a Tor Erik Hermansen, Mikkel Storleer Eriksen (vale a dire gli Stargate) & Jimmy Napes, che l’hanno anche prodotta, il cantautore inglese parla di solitudine. To Die For è una triste ballata, il cui titolo, ma anche parte del ritornello, è una svolta ironica dell’espressione “somebody to live for” (qualcuno per cui vivere), che suggerisce una visione negativa del mondo.

Sam Smith – To Die For Testo

Download su: Amazon

[Intro]

It is if everyone dies alone

Does that scare you?

I don’t wanna be alone

[Verse 1]

I look for you

Every day, every night

I close my eyes

From the fear, from the light

[Pre-Chorus]

As I wander down the avenue, so confused

Guess I’ll try and force a smile

[Chorus]

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame

Whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine livin’ on a perfect day

Whilst my world’s crashing down

I just want somebody to die for (die for)

[Verse 2]

I long for you

Just a touch (Does that scare you?)

Of your hand

You don’t leave my mind

Lonely days, I’m feeling

Like a fool for dreaming

[Pre-Chorus]

As I wander down the avenue, so confused

Guess I’ll try to force a smile

[Chorus]

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame

Whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine livin’ on a perfect day

Whilst my world’s crashing down

I just want somebody to die for





[Bridge]

I just want somebody to die for (To die for)

I just want somebody to die for

(Does that scare you?)

(I don’t wanna be alone)

[Chorus]

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

Couples holding hands on a runway (Oh)

They’re all posing in a picture frame

Whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine livin’ on a perfect day

Whilst my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die for (To die for)





La traduzione in italiano di To Die For

[Intro]

Lo è, se ognuno muore da solo

Ti fa paura?

Non voglio essere solo

[Nota: Questo campione è preso dal thriller del 2001 Donnie Darko. L’audio è tratto da una scena in cui la psicologa Dr. Thurman è seduta con Donnie rispondendo alla sua domanda: “La ricerca di Dio è assurda?”]

[Verso 1]

Ti cerco

Ogni giorno ogni notte

Chiudo gli occhi

Dalla paura, dalla luce

[Pre-Chorus]

Mentre passeggio lungo il viale, sono così confuso

Credo che proverò a sorridere

[Coro]

Sorseggiando limonata rosa di domenica

Coppie mano per mano su una passerella [Nota: “runway” potrebbe essere una metafora per il futuro che le coppie aspettano, un futuro che viene negato a Sam.]

Sono tutti in posa in una cornice

Mentre il mio mondo mi sta crollando addosso

Ombra solitaria sul marciapiede

Voglio solo qualcuno per cui morire

La luce del sole vive in una giornata perfetta

Mentre il mio mondo mi sta crollando addosso

Voglio solo qualcuno per cui morire (per cui morire)





[Verso 2]

Ti desidero

Solo un tocco (ti spaventa?)

Della tua mano

Non te ne andrai dalla mia mente

Giorni di solitudine, mi sento

Come uno sciocco che sogna

[Pre-Chorus]

Mentre passeggio lungo il viale, sono così confuso

Credo che proverò a sorridere

[Coro]

Sorseggiando limonata rosa di domenica

Coppie mano per mano su una passerella

Sono tutti in posa in una cornice

Mentre il mio mondo mi sta crollando addosso

Ombra solitaria sul marciapiede

Voglio solo qualcuno per cui morire

La luce del sole vive in una giornata perfetta

Mentre il mio mondo mi sta crollando addosso

Voglio solo qualcuno per cui morire

[Ponte]

Voglio solo qualcuno per cui morire (per cui morire)

Voglio solo qualcuno per cui morire

(Ti fa paura?)

(Non voglio essere solo)

[Coro]

Sorseggiando limonata rosa di domenica

Coppie mano per mano su una passerella

Sono tutti in posa in una cornice

Mentre il mio mondo mi sta crollando addosso

Ombra solitaria sul marciapiede

Voglio solo qualcuno per cui morire

La luce del sole vive in una giornata perfetta

Mentre il mio mondo mi sta crollando addosso

Voglio solo qualcuno per cui morire

Voglio solo qualcuno per cui morire (per morire per)

Ascolta su: