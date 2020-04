Sam Smith & Demi Lovato – I’m Ready: video, testo e traduzione del duetto

Sam Smith & Demi Lovato danno vita a uno splendido duetto sulle note di I’m Ready, singolo del cantautore inglese, disponibile ovunque dal 17 aprile 2020 come quinto anticipo del futuro terzo album in studio ancora senza titolo (precedentemente intitolato To Die For), successore di The Thrill of It All (2017).

Il testo e la traduzione in italiano e l’audio e il video che accompagna la canzone, un filmato diretto da Jora Frantzis, principalmente conosciuta per aver diretto il video musicale di “Money”, singolo di Cardi B pubblicato nel 2019. Questo pezzo arriva dopo “Dancing with a Stranger” (con Normani), “How Do You Sleep?“, “I Feel Love” e “To Die For“.

Scritto dagli interpreti con la collaborazione di ILYA, Savan Kotecha & Peter Svensson, e prodotto da ILYA, I’m Ready è un brano decisamente diverso dal vecchio stile di Sam: si tratta di una up-tempo elettronica frizzante e grintosa al tempo stesso, a parer mio molto ben fatta e gradevole.

Nella nuova canzone, questi due grandi cantanti esprimono chiaramente l’immensa voglia di trovare una persona da amare e che al tempo stesso ami loro. Da qui il titolo “sono pronto”, vale a dire, sono pronti per amare e ad essere amati, e quindi a correre i rischi del caso, come la possibilità che questa persona spezzi il loro cuore.

Il video di I’m Ready

Il filmato, che omaggia la comunità LGBT e le Olimpiadi che, vista la situazione, chissà se e quando si faranno, vede il cantante cimentarsi nella danza e considerando che non è di certo un ballerino, devo ammettere che non sfigura affatto. All’inizio lo vediamo sul tappeto da wrestling, per poi fare uno sprint di 100 metri insieme a Valentina (drag queen), Gigi Goode, Dee TrannyBear, Alok Vaid-Menon, Shea Diamond e Jeffrey C. Williams. Si passa quindi ai tuffi dal trampolino e infine alla ginnastica, con tanto di cerimonia di premiazione nel finale, quando i due artisti si ritrovano uno accanto all’altro.

I’m Ready Testo Sam Smith Demi Lovato

Download su: Amazon – iTunes

Salta alla traduzione in italiano

[Verse 1: Sam Smith]

It’s a cold night in my bed in the heat of the summer

I’ve been waitin’ patiently for a beautiful lover

He’s not a cheater, a believer

He’s a warm, warm-blooded achiever

It’s a lonely night in my bed in the heat of the summer, oh

[Pre-Chorus: Sam Smith]

It’s so hard when you’re with someone

Your heart breaks and it ain’t no fun

But I gotta take that risk tonight

[Chorus: Sam Smith & Demi Lovato]

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready

For someone to love me (For someone to love me)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me, for someone to love me

Ooh, yeah

[Verse 2: Demi Lovato]

It’s a hot night in my head in the chill of the winter

No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner

No, not a cheater, a redeemer

He’s a cold, cold-blooded defeater

It’s a hot night in my head in the chill of the winter, no

[Pre-Chorus: Both & Demi Lovato]

It’s so hard when you’re with someone

Your heart breaks and it ain’t no fun (Breaks)

But I gotta take that risk tonight





[Chorus: Demi Lovato & Sam Smith]

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready

For someone to love me (For someone to love me)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me, for someone to love me, yeah

[Bridge: Sam Smith & Demi Lovato]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

It’s a cold night in my bed in the heat of the summer (Summer, summer)

No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner (Sinner, sinner, sinner)

[Chorus: Sam Smith & Demi Lovato, Both]

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me (For someone to love me)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me, for someone to love me





I’m Ready traduzione

Torna al testo

[Str. 1]

Nel mio letto è una notte fredda nel calore dell’estate

Ho aspettato pazientemente un bellissimo amante

Non è un traditore, è fedele

È un uomo dai bollenti spiriti

È una notte solitaria nel mio letto in piena estate, oh

[Pre-Rit.]

È così difficile quando stai con qualcuno

Il tuo cuore si spezza e non è divertente

Ma stasera devo rischiare





[Rit.]

Sono pronto, sono pronto, sono pronto, sono pronto

A essere amato da qualcuno (A farmi amare da qualcuno)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

A essere amato da qualcuno, a farmi amare da qualcuno

Ooh si

[Str. 2]

Nel gelo dell’inverno è una notte calda nella mia testa

No, sto cercando come una pazza un fidanzato travestito da peccatore

No, non un traditore, un redentore

Lui è un vincente dal sangue freddo

È una notte calda nella mia testa nel freddo dell’inverno, no

[Pre-Rit.]

È così difficile quando stai con qualcuno

Il tuo cuore si spezza e non è divertente (si spezza)

Ma stasera devo rischiare

[Rit.]

Sono pronto, sono pronto, sono pronto, sono pronto

A essere amato da qualcuno (A farmi amare da qualcuno)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Per essere amato da qualcuno, a farmi amare da qualcuno, sì

[Ponte]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Nel mio letto è una notte fredda nel calore dell’estate (estate, estate)

No, sto cercando come una pazza un fidanzato travestito da peccatore (peccatore, peccatore, peccatore)

[Rit.]

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

A essere amato da qualcuno (A farmi amare da qualcuno)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Sono pronto (sono pronto), sono pronto (sono pronto)

Per essere amato da qualcuno, a farmi amare da qualcuno

Ascolta su: