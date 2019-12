La Colonna sonora originale del film “La Dea Fortuna”: info e titoli delle canzoni della soundtrack

Dal 19 dicembre 2019 viene distribuito nelle sale cinematografiche nazionali La Dea Fortuna, nuovo film diretto da Ferzan Özpetek, regista turco naturalizzato italiano, che vede come principali protagonisti Stefano Accorsi nei panni di Arturo, Jasmine Trinca che interpreta Annamaria e Edoardo Leo (Alessandro). Sono durate circa otto settimane le riprese di questa attesa pellicola, ambientata tra Roma e la Sicilia, nello specifico nel complesso monumentale di interesse storico, architettonico e artistico Villa Valguarnera a Bagheria, in provincia di Palermo e nella zona Vergine Maria del capoluogo siculo. La colonna sonora originale del film, è disponibile dal giorno dopo sia in digitale che in vinile 180 gr in edizione autografata, reperibile esclusivamente su Amazon. I titoli e l’audio delle canzoni.

Brevemente, per quel che concerne la trama, la pellicola è incentrata su una coppia composta dallo scrittore Arturo e dall’idraulico Alessandro: la loro storia d’amore va avanti da oltre quindici anni ed è in seria crisi, quanto la passione si è col passare del tempo trasformata in affetto e noia, cosa che avviene quasi in tutte le coppie. Un bel giorno, Annamaria, la migliore amica di Alessandro, lascia in custodia alla coppia i due figli e questo segna una svolta…

La soundtrack originale è stata composta da Pasquale Catalano, abile musicista e compositore napoletano, già al lavoro nella musica di un recente spot Trenitalia (Frecciarossa), in Napoli Velata, in Allacciate le cinture (diretto sempre da Özpetek) e in tanti altri film.

Nei tre trailer che hanno anticipato l’uscita del film, sono state utilizzate tre differenti canzoni, nello specifico Aldatildik della cantante turca Sezen Aksu, nel primo trailer reso disponibile a fine settembre, Luna Diamante di Mina e Ivano Fossati, ascoltato per la prima volta e in anteprima nel secondo trailer, anticipando l’album Mina Fossati, e Che Vita Meravigliosa di Diodato nel terzo trailer uscito il 25 novembre, vale a dire una settimana dopo il rilascio della canzone.





Le tre canzoni sono anche presenti nella tracklist, nella quale spicca una seconda canzone di Mina intitolata Chihuahua, che insieme a Vola vola da me (presente nel lato b), è stato il 49esimo singolo della cantante, pubblicato nell’aprile 1962 su vinile a 45 giri dall’etichetta Italdisc, anticipando l’album Renato, il quinto in studio della cantante, uscito il successivo dicembre. Presente inoltre un brano di Isaac & Nora, due bambini di 11 e 8 anni che vivono a Quimper, in Bretagna, nella Francia occidentale, introdotti alla musica dal padre Nicolas (nato a Seoul, in Corea del Sud). La madre Catherine è la loro cameraman.

La Dea Fortuna tracklist (colonna sonora film 2019)

Le tracce sono opera di Pasquale Catalano, eccetto ove indicato.

Luna Diamante – Mina & Ivano Fossati 4:34 Armarium Sicilis 2:22 Che Vita Meravigliosa – Diodato 3:32 Discessus Sicilis 1:53 Veinte Años – Isaac & Nora 3:28 Fortuna Sortes 3:19 Sezen Aksu – Aldatildik 3:20 Incipit Fabulae 3:55 Chihuahua – Mina 2:11 La Dea Fortuna 3:17 Sortes 2:55 Arena 1:03 Domus Mater 1:02 Bonus Numerus 1:40